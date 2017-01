V Malajsii dal gól roku! Popřel fyzikální zákony, řeč hledal v mobilu

Slavnostní večer v Curychu se netočil jenom kolem Ronalda, Messiho a Griezmanna. Do elitní společnosti se při vyhlášení ankety FIFA o nejlepšího hráče roku podíval i malajský fotbalista Mohd Faiz Subri, který vstřelil nejkrásnější gól roku 2016. V rodné zemi je teď za hrdinu, ačkoli samotné předání ceny nešlo úplně podle plánů.

Malajská Super League není zrovna nejlákavější soutěží pro fotbalové fanoušky, právě tam se ale zrodil nejlepší gól roku 2016. Na svědomí ho má 29letý záložník Mohd Faiz Subri, který 16. února v zápase svého Penangu proti Pahangu popřel fyzikální zákony neuvěřitelným přímákem.

Na galavečeru FIFA v Curychu si za to odnesl Puskásovu cenu, kterou mu předal legendární brazilský střelec Ronaldo. "Nikdy bych nečekal, že tu budu stát s hráči světové extratřídy," řekl hráč, který diváckou anketu opanoval s více než 60 procenty hlasů.

Podívejte se na gól roku 2016

Subri se stal prvním hráčem z Asie, který cenu za nejhezčí gól získal. "Jsem neuvěřitelně šťastný, protože jsem to vůbec nečekal. Je to největší cena, kterou jsem za svou kariéru vyhrál, jsem úplně v šoku," okomentoval svou výhru Subri, který před vítězným projevem nechal diváky čekat. Nešlo ale o hvězdné manýry, malajský fotbalista jen musel lovit předpřipravené řádky v mobilu, a to se protáhlo na dobrou půlminutu.

Zaváhání před mikrofonem ale v jeho rodné zemi neřeší, tam je za hrdinu. "Faiz je teď díky svým schopnostem světová hvězda," řekl trenér střelcova Penangu. "Je to úžasný a zasloužený úspěch, nejenom pro Faize, ale pro celý malajský fotbal. Doufám, že inspiruje novou generaci fotbalistů v naší zemi," dodal.

Subriho gól vyvolal vlnu nadšených reakcí jeho krajanů na sociálních sítích. Odměřený zůstal překvapivě korunní princ Tunku Ismail, který řekl, že úspěch jedince by neměl odvádět pozornost od žalostného stavu malajského fotbalu.

Novopečený malajský hrdina si mezitím plně užíval záře reflektorů a společnost světových hvězd. Po ceremonii stihl ulovit i selfie s vítězem ankety o nejlepšího hráče, Cristianem Ronaldem.