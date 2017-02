Pelta o mocných ve fotbale: Křetínský ctí dohody, Berbrův tlak už neexistuje

Podívejte se na to, jak vidí Miroslav Pelta TOP 5 mocných osobností českého fotbalu

„Pamatuji ho už z dob, kdy jsme mu prodávali Spartu. Měl s ní velké plány, stejně tak v byznysu i v osobním životě. Všechna očekávání předčil, je to mimořádně schopný člověk, jeden z největších podnikatelů v Česku. Doufám, že se blíží doba, kdy české kluby, a především Sparta, ke které se pořád hlásím, jelikož jsem jí osm let dělal generálního manažera, budou hrát Ligu mistrů. Dan Křetínský ctí všechny dohody. Jsem rád, že takové lidi v českém fotbale máme.“

Roman Berbr, místopředseda FAČR

Místopředseda FAČR Roman Berbr • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Očima Miroslava Pelty

„Je to kontroverzní osoba. Nebýt jeho, nikdy jsem se předsedou nestal. Jestli je to dobře nebo špatně, je jiná věc. Každopádně jeho volební síla je stále na podobné úrovni. Myslím, že postupem času některé věci pochopil. Jsem rád, že jeho životní partnerka Dagmar Damková je nejen členkou Komise rozhodčích UEFA, ale nyní i FIFA. Díky ní má český fotbal v zahraničí silné zastoupení. Roman Berbr v současné chvíli nemá žádnou přímou vazbu na komisi rozhodčích. Všeobecný tlak, že všechno řídí Berbr z Plzně, už neexistuje. I on pochopil, že tohle je jediná možná cesta.“