Starka po patu: Morava se "šprajcla" a je to ostuda. Dvě komory jsou přežitek

Co říkáte tomu, že valná hromada nezvolila nového předsedu?

Je to ostuda. Není správně, že nemáme předsedu, a je to věc moravských delegátů, že to dopadlo patovou situací. Na druhou stranu je to demokratická volba, každého svědomí.

Proč je to ostuda?

Protože v době, ve které se nacházíme, a ne úplně vlastní vinou, český stát evidentně vůbec nefandí sportu, je potřeba mít svého předsedu.

Překvapilo vás, že volba dopadla patem?

Nejsem úplně překvapen, ale je mi z toho smutno. Ve fotbale jsem třicet let, takže o tom něco vím. Dvoukomorový systém, který tenkrát vymyslel pan Chvalovský, už tady dávno neměl být.

Dvoukomorový systém Čechy - Morava je podle vás přežitek?

Určitě je to přežitek, který sem nepatří. Ale chápal bych ještě, kdyby se vytvořilo 4. volební kolo, ve kterém by rozhodla nadpoloviční většina všech přítomných delegátů napříč oběma komorami.

O Romanu Berbrovi se říká, že volby umí. Je nezvolení předsedy jeho porážkou?

Nebral bych to jako porážku. Roman Berbr je kluk, který pracuje ve fotbale strašně dlouho a svou práci umí. Samozřejmě, že spousta lidí ho kvůli tomu nemá ráda, ale to je věc názoru. Ne s každým si rozumíte. Roman je však pracovitý, pro fotbal udělal spoustu věcí a převážně dobrých. A když říkáte, že volby umí, tak ta volba dopadla v Čechách, jak měla. Akorát delegáti z Moravy se "šprajcli". Proč to udělali, to vám musí říct oni.

Co jste říkal na to, když se na začátku valné hromady začalo řešit členství ve FAČR u devatenácti profesionálních klubů?

Přiznám se, že když to ten komisař vyhlásil, tak mě polilo horko, jestli vůbec mám zaplaceno. (směje se) Ale můj sekretář je velmi dobrej, takže to máme v pořádku. A nedivím se, že jsme potom tyto delegáty odmítli. Já bych je všechny, kteří neměli zaplacené členství, z místnosti vyhodil.

