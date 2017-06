Revoluce ve fotbale? Hrálo by se 60 minut a zastavoval čas. Čech je pro

Mezinárodní pravidlová komise IFAB se bude zabývat návrhem na zkrácení fotbalových zápasů na dva půlhodinové poločasy, během kterých by se zastavoval čas. Další možnou změnou je zrušení dorážek po pokutových kopech a po neproměněné penaltě by byl nařízen odkop do branky.

Od zkrácení zápasů z devadesáti na šedesát minut si IFAB slibuje omezení zdržování. "Spoustu lidí štve, že z devadesáti minut je míč ve hře prakticky jen šedesát minut," uvedla komise. "Tohle by nám umožnilo omezit zdržování a zrychlit hru," dodala.

Návrh na sociální síti twitter ocenil například gólman Petr Čech z Arsenalu nebo bývalý italský reprezentant Gianfranco Zola. "Viděli bychom víc fotbalu. V současnosti se v každém poločase hraje asi jen pětadvacet minut," uvedl Čech. "Líbí se mi to. Spousta týmů toho totiž zneužívá a když vedou, tak zdržují. Nebylo by to špatné pravidlo," přidal Zola.

Kvůli zdržování přišla IFAB také s několika doporučeními, které by se daly zavést okamžitě bez změn v pravidlech. Rozhodčí by měli mnohem přesněji počítat nastavené minuty, takže by si měli zastavovat stopky při penaltě, střídání, vstřeleném gólu, přerušení kvůli ošetření, při udílení karet a při přímých kopech. Také by měli mnohem přísněji hlídat, jestli brankáři nedrží míč déle než povolených šest sekund.

Vedle zrušení dorážek při pokutových kopech bude IFAB projednávat i další možné změny v pravidlech. Je mezi nimi například i tzv. self pass, tedy možnost rozehrát od branky nebo při rohovém a volném kopu sám sobě. Rozhodčí by také nově mohli ukončit zápas pouze při přerušení hry a měl by se zjednodušit i výklad pravidel hraní rukou.

Další probíranou novinkou bude udělení červené karty hráči, který vstřelí gól rukou. Vyloučen by byl i bránící hráč, který brance zabrání rukou, rozhodčí by navíc v takovém případě mohl automaticky gól také uznat. Dále by se mohla nařizovat penalta za to, pokud by brankář chytil do ruky malou domů nebo autové vhazování od spoluhráče.

