Slavia míří za luxusem do Rumunska! Otevře stadion za 1,3 miliardy

Slávistický kapitán Jiří Bílek se už v zimě přesune do klubového managementu • Dominik Bakeš (Sport)

Pohled na choreografii ke 125. výročí založení Slavie, do níž se zapojil celý stadion • Twitter SK Slavia Praha

Pohled na choreografii ke 125. výročí založení Slavie, do níž se zapojil celý stadion • Twitter SK Slavia Praha

Sami mají nejmodernější stánek v celé zemi, ale nyní se vydají ještě o level výš. Během reprezentační pauzy si fotbalisté Slavie odskočí do rumunské Craiovy. Zúčastní se tam utkání s tamní Universitateou, které otevře zbrusu nový stadion Stadionul Ion Oblemenco za 1,3 miliardy korun s kapacitou přes 30 tisíc míst.

V rumunské lize se drží na předních příčkách, v jejím kádru působí Renato Kelič, bývalý hráč Slovanu Liberec a není to tak dávno, co poslala do Sparty Bogdana Vatajelua. Spojitostí s českým fotbalem a Universitatou Craiova je hned několik. A během reprezentační pauzy přibude další.

Na pátek 10. listopadu si Craiova pozvala pražskou Slavii, aby s ní sehrála slavnostní první zápas na novém stadionu. A nejedná se o žádný skromný stánek. Naopak. Vedle dosavadního domova vyrostla během dvou let supermoderní aréna, která pojme necelých 31 tiscí diváků a dle regulí UEFA se bude řadit mezi absolutní špičku v Evropě.

Na první pohled vypadá Stadoinul Ion Oblemenco jako kosmická loď, záměr architektů byl však trochu jiný. Střecha je koncipována dle díla slavného rumunského sochaře a fotografa Constantina Brancusiho.

Prosklená část stadionu a modré nosníky v klubových barvách dodají ještě víc na efektu. Během nočních zápasů by měla arena svítit modře. Celkově vyjde nová chlouba Universitatey na 52,6 milionů eur (v přepočtu cca 1,3 miliardy korun).

Jelikož se slavnostní otevření koná během reprezentační pauzy, zúčastní se ho Slavia bez hráčů, kteří byli povoláni do národních týmů. Z Čechů budou například chybět Josef Hušbauer, Jan Sýkora, Tomáš Souček a Jan Bořil, které čeká příprava s Islandem a Katarem.

Sledujte PŘÍMÝ PŘENOS utkání Plzeň - Slavia v neděli od 18:00 ZDE>>>