Nedorost se sbírá z otřesu mozku: Nejsem to já, spím 14 hodin denně

V zákulisí se to bralo za hotovou věc. Slovan Bratislava odepíše sezonu, bude šetřit a rozpustí kádr. Václav Nedorost měl přestoupit do Českých Budějovic a pomoct Motoru k návratu do extraligy. Jenže plány se mění. Nedorost je po zákeřném faulu mimo, navíc Slovan oživil ambice na play off . „Za sebe můžu říct, že se moc dobře necítím,“ útočník.

Jak se deset dní po faulu Anatolije Golyševa cítíte?

„Odpočívám, ale nejsem to já. Ležím, spím a jsem u našich v Budějkách, protože mi křik mladšího syna nedělal dobře v hlavě. Odpočívám. Ale že by to bylo extra dobré, říct nemůžu. Spím čtrnáct hodin denně. Chvíli se dívám na ostřejší místo a připadám si jako na matějské pouti. Vyšel jsem rychleji schody a musel se chytit, abych nespadl.“

Dá se vůbec teď mluvit o tom, kdy se vrátíte na led?

„Těžko to můžu hodnotit. Není to zlomená ruka, natažený sval. Takových zranění jsem měl plno a dělal si diagnostiku už sám. (směje se) Mám předepsané ještě tři týdny klidu, nosím takový ten trychtýř na krk a bolí to. Sháním si k tomu informace. Nikdy jsem neměl těžký otřes mozku, nemám tušení, jak se to projevuje, jak dlouho to trvá. Zatím jsem nic povzbudivého neslyšel, takže optimistické zprávy nemám.“

Měl jste odvahu si video zákroku pustit?

„Podíval jsem se. Nepamatoval jsem si to, neměl jsem ponětí, co se stalo. Začal jsem vnímat až v nemocnici dlouho po zápase, takže jsem zjišťoval, co se mi vůbec stalo. Nejdříve mi to řekla manželka s tchánem, ale já si vůbec nevybavoval, kde k tomu došlo.“

Jste na Goluševa naštvaný?

„Ne. Kdybych měl být naštvaný na všechny hráče, co mě kdy zranili, tak se tady bavíme o padesáti hokejistech. (směje se) Ale pecka to byla.“

Former NHL'er Vaclav Nedorost was stretchered off yesterday after brutal hit in the KHL... pic.twitter.com/Fw5ijVixlI — Robert Söderlind (@HockeyWebCast) January 12, 2017

Co říkáte na to, že vám běžel na led na pomoc i trenér Miloš Říha? Pak dostal trest na jeden zápas za to, že opustil střídačku.

„Prý zrovna něco vysvětloval bekům a dlouho tam neviděl doktora, já se nějakých osm vteřin prý vůbec nehýbal. Strach měli asi všichni. Ale že dostal trest skoro stejně dlouhý jako hráč (Golyšev byl potrestán na tři zápasy), to mi přijde nespravedlivé.“

Lékaři měli obavy z krvácení do mozku a poranění páteře. Měl jste svým způsobem i štěstí?

„Doktor, co byl u mě na ledě, všechny vystrašil. Říkal v kabině, že se bojí, jestli nemám něco s míchou a páteří, jak jsem nekontrolovatelně padal na led a dal si do zátylku. Naštěstí mi zůstala helma na hlavě. Měli kvůli tomu strach o obratle. Krk mě bolí dost. Ale byl jsem na CT a dalších vyšetřeních, naštěstí na mozku nic nemám.“

Jak se vám teď z postele kouká na to, jak Slovan restartuje sezonu a dohání play off ? Ještě nedávno ztrácel na postup třináct bodů, mluvilo se o rozprodeji týmu. Teď ztrácíte tři body.

„Dobře! Viděl jsem poslední dva zápasy. Tým se dostal do laufu, je třeba to udržet.“

Slovan na podzim trápily zase finanční potíže, klub od srpna hráčům neposílal výplaty. Těch jste se dočkali až o Vánocích, podobně jako loni. Vypadá to, že když máte peníze, vyhráváte.

„Každý je teď generál a říká, že kdyby nám platili od začátku, jsme nahoře. Spíš je to poučení pro ty, co mají peníze na starost, aby se tohle nestávalo. Na výkony to vliv má, ať se říká, co se říká. Takže asi máte pravdu.“

Jak souvisí aktuální výsledky Slovanu a vaše zranění s tím, kde dohrajete sezonu? Bralo se za hotovou věc, že přestoupíte do Českých Budějovic a pomůžete jim k návratu do extraligy.

„Nejspíš zůstanu v Bratislavě. Kdybych byl zdravý, stoprocentně mě teď neuvolní a vůbec bychom se o tom nebavili. Zdravý nejsem a nevím, jestli vůbec budu v sezoně hrát, proto nemá cenu přestup do Budějovic řešit. Navíc bych musel v první lize nastoupit už za devět dnů, abych měl odehráno patnáct zápasů a mohl do baráže. Ta myšlenka přišla na přetřes, když jsme ztráceli se Slovanem patnáct bodů na play off a mysleli si, že to nemůžeme dotáhnout. Uběhlo nějakých osm zápasů a všechno je jinak.“