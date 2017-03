KHL přichází o další tým, Záhřeb se pomalu vrací do EBEL ligy

Medveščak Záhřeb se podle všeho po čtyřech sezonách strávených v Kontinentální hokejové lize vrací do mezinárodní rakouské ligy EBEL. Její vedení dnes žádost chorvatského klubu o návrat odsouhlasilo. Medveščak musí svou účast v příští sezoně EBEL potvrdit do 15. března.

Záhřebský tým hrál rakouskou ligu společně s českým účastníkem Znojmem do roku 2013. Poté začal působit v prestižnější KHL a hned v první sezoně postoupil do play off. V dalších třech ročnících včetně letoška se mu to už nepodařilo a navíc se začalo mluvit o tom, že účast v mezinárodní ruské lize představuje pro klub přílišnou finanční zátěž.

Za Medvdščak v této sezoně nastupovali obránce Jakub Krejčík a útočníci Tomáš Mertl a Jiří Smejkal. Mertl v prosinci přestoupil do Ufy, Krejčík v lednu odešel do Brna.

Zatím není jasné, zda by se v případě návratu Záhřebu EBEL rozšířila, či zda by chorvatský klub někoho vystřídal. Problémy má už několik let slovinská Olimpija Lublaň.