Kluby KHL dluží hráčům 420 milionů. Na výplaty se čeká ve 12 týmech

Na výplaty stále čekají hráči celkem ve dvanácti týmech. Sedm z nich své závazky plní aspoň částečně, se zpožděním. Někde je prodleva více než půlroční. Celková dlužná částka přesahuje miliardu rublů, což je v přepočtu asi 420 milionů korun.

„Musíme víc dbát na to, aby jednotlivé organizace měly stabilnější ekonomický stav. Nastalou situaci řešíme. Kluby musí do půlky června splnit veškeré své závazky, jinak reálně hrozí, že budou z ligy vyloučeny,“ pohrozil před nedávnem šéf KHL Dmitrij Černyšenko.

Mezi ohroženými kluby by mohl být i Slovan Bratislava, který trápí poloprázdná kasa od jeho vstupu do KHL.

„Nechápu, jak jim ty dluhy může vedení soutěže stále tolerovat,“ řekl slovenským médiím reprezentační útočník Michel Miklík, který je jedním z hráčů, jimž klub dluží.

Problémy má také ještě před nedávnem navenek stabilně vyhlížející Dynamo Moskva. V tradičním celku proběhla před dvěma týdny policejní razie, při níž bylo zadrženo množství materiálů pro podezření ze zpronevěry. V ruských médiích se spekuluje o značných finančních potížích organizace.

Konec v soutěži už ohlásily Novokuzněck a Záhřeb, který se po čtyřech letech vrací zpět do EBEL. Pro další ročník je pak v plánu další zúžení, skončit by měly tři kluby. Další expanze je v tuto chvíli vzhledem k nestabilní finanční situaci spíše nepravděpodobná. Kriticky se směrem k financování ligy vyjádřil také ruský prezident Vladimir Putin, podle kterého by se mělo omezit financování klubů státními formami.

„Máme od něj instrukce, podle nichž by se profesionální sport měl uživit sám,“ prozradil Černyšenko. O klíčové sponzory týmy nepřijdou, ale peněz by mělo chodit méně. Snížit by se měl i platový strop.