Francouz boj o NHL odkládá: Něco proběhlo, ale Čeljabinsk mě nepustí

Nejdříve vypadl Pavel Francouz s Čeljabinskem hned v prvním kole play off KHL. Pak přišel brzký konec na mistrovství světa v Paříži. Do třetice všeho zlého mu jeho ruský zaměstnavatel zatrhl zaječí úmysly v podobě odchodu do zámoří. „Nějaké nabídky byly, ale nic konkrétního. Bylo mi jasné, že mě vedení klubu nepustí,“ přiznal 27letý reprezentační brankář, jenž se však svého snu nevzdává: „Udělám, co bude třeba, abych se do NHL dostal.“ Nejdříve ale za rok.

V Rusku potvrdil Pavel Francouz svou extratřídu. Byl jedničkou Čeljabinsku, v základní části měl s ním srovnatelná čísla jen Alexandr Jerjomenko z moskevského Dynama. Jinak kraloval gólman Traktoru. Není proto divu, že zatoužil po NHL. O zájmu ze zámoří se spekulovalo celou sezonu. Jenže jeho zaměstnavatel byl rezolutně proti.

V jednu chvíli to přitom vypadalo, že je dohoda skoro na spadnutí. „Myslím, že blízko nebyla. V Čeljabinsku mám smlouvu ještě na rok a přes to prostě vlak nejede. Nevím, co by se muselo stát, aby mě uvolnili. Tak jsem to bral,“ pokrčil rameny Francouz.

Nabídky měl přitom hned z několika klubů. „Něco proběhlo, nebylo to ale nic konkrétního. Byly to jen nějaké rozhovory. Pak se právě zjišťovalo, jestli by mě uvolnili, vedení ale řeklo jasné NE. Takže tím jsme to ukončili,“ popsal účastník posledních dvou světových šampionátů.

Ještě v březnu se přitom do Ruska vydal jednat Francouzův agent Robert Spálenka. Se zamítavým stanoviskem prezidenta klubu Borise Dubrovského ale nehnul. „Bohužel, vykoupení ze smlouvy bylo jedinou variantou, která však pro kluby z NHL nebyla zajímavá,“ řekl Spálenka.

Po sezoně ale bude Francouz volným hráčem. Jeho cestě za oceán by nemělo bránit vůbec nic. Pokud tedy přijdou nabídky. „Všichni víme, jak to ve sportu chodí. Můžete si něco naplánovat, pak se zraníte, a je konec. V Čeljabinsku jsem spokojený, jsem tam rád, ale na druhou stranu, kdybych měl šanci odejít a zkusit se porvat o NHL, neváhal bych a šel to zkusit,“ přiznává.

Vyjednávací pozice však bude po dalším ročníku možná o něco složitější. Jelikož Francouzovi bude příští rok v červnu už osmadvacet, nebude moct podepsat s klubem NHL dvoucestný kontrakt, který by mu při pobytu na farmě podstatně ořezal příjem. Je otázkou, zda některý z manažerů riskne podepsání jednocestné smlouvy s evropským nedraftovaným gólmanem.



Stejně na tom je i další český brankář Dominik Furch, o něhož se během uplynulé sezony zajímalo v jednu chvíli až osm zámořských klubů. Opora Omsku však dala jasně najevo, že o působení na farmě v AHL nestojí, a tak vábení Bostonu ani Los Angeles nevyslyšela. To Francouz by se zřejmě ani začátku v nižší soutěži nebránil. „NHL je můj sen a udělám, co bude třeba, abych se do ligy dostal,“ řekl.

Pokud by Furch či Francouz v NHL napřesrok přece jen podepsali smlouvy, stali by se vůbec prvními českými maskovanými muži, kteří by se do nejlepší soutěže světa dostali přes štaci v KHL.

Doteď platilo za účinnou strategii spíše angažmá v zámořských juniorských ligách a postupná cesta, jakou zvolili například Petr Mrázek, Ondřej Pavelec nebo Michal Neuvirth. Z tuzemské extraligy podepsali v posledních letech v Americe smlouvy Marek Mazanec, David Rittich a Matěj Machovský.