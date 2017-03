Voráček se opřel do NHL: Její postoj k olympiádě je hloupý a směšný!

Útočník Philadelphie se po pátečním utkání na ledě Toronta bavil s novináři nejen o porážce 2:4, ale také o potenciální účasti hráčů NHL na olympijských hrách. A český forvard vedení soutěže rozhodně nešetřil.

„Vždyť je to úplně směšné,“ nechápe Voráček a před diktafony mluvil i za ostatní hráče. „Hráči chtějí jet, to vám garantuji. Chci vidět, jak chcete zastavit Ovečkina i další ruské hráče,“ položil řečnickou otázku.

Ze strany českého hráče se jednalo o přesný úder, protože ruský kanonýr už několikrát řekl, že před olympiádou balí kufry a letí ruské sborné na pomoc. A majitel Capitals Ted Leonsis jemu i dalším hokejistům bránit nebude.

„Nedokážu si představit, že bych hráčům řekl, že nesmějí na olympijské hry,“ řekl jeden z majitelů a dodal: „Tuto ligu dělají oni. Když nám řeknou, že chtějí hrát za svou zemi, jak jim mám říct, že nemůžou?“

Jakuba Voráčka naštval zejména Bill Daly, zástupce komisionáře NHL. „Četl jsem, že řekl, že nejedeme a nikdo nechce jet. Hráči chtějí jet, vždyť on ani není součástí hráčské asociace,“ odmítl Dalyho slova autor 17 branek a 37 asistencí, jenž s Flyers bojuje o play off.

Člen českého týmu na posledních olympijských hrách v Soči navíc vidí pozitiva i pro druhou stranu. „Ti, kteří na olympiádu nepojedou, mají volný týden na dobití baterie. Můžete se dát dohromady, když máte nějaké boule a pohmožděniny.“

Jeho ohlas se neobešel bez odezvy. „Možná byste měl mít trochu obavy o aktuální sezonu místo účasti na olympiádě,“ zareagoval v narážce na současnou situaci Flyers fanoušek Kyle Fallon. Voráček mu na svém Twitteru odpověděl. „Dostal jsem otázku, odpověděl jsem."

Z drtivé většiny se ale na jeho reakci snáší slova chvály. „Odpověď byla upřímná a taková, jak to cítí 99 % hráčů v NHL,“ napsal komentátor TSN Frank Seravalli. Za pravdu mu dal i uživatel Terri Ney. „Dobře, že se ozval. Doufám, že se přidají i další,“ napsal.

Proč vůbec hrozí, že se hráči z NHL nepředstaví pod pěti kruhy poprvé od roku 1998? Majitelům se nelíbí zejména přerušení soutěže na dva týdny a zvýšené náklady na pojištění a cestování. Doposud je totiž hradil MOV, ale ten už potvrdil, že nemalou částku platit přestane.

„Pokud bude trvat současný stav, tak očekávám, že na olympiádě nebudeme,“ prohlásil během Utkání hvězdy Bill Daly. René Fasel, prezident Mezinárodní hokejové federace, nabídl, že by IIHF využila peníze od MOV, které dostává jako podíl z příjmů. Problémem ovšem je, že tyto peníze jsou přednostně určeny na mládežnický hokej.

To se NHL nelíbí, což se dá pochopit. „Mám problém s tím, že peníze, které by jinak šly na hokejový vývoj, budou použity na tento účel,“ prohlásil na Utkání hvězd komisař soutěže Gary Bettman. Definitivní rozhodnutí padne nejdéle do června, protože v něm by mělo být jasno o rozpisu na další sezonu NHL.