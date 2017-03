Pittsburgh opěvoval Jágra, jubilant se bušil do srdce a mluvil o lásce

Návrat Jaromíra Jágra do Pittsburghu je vždy velkou událostí a jinak tomu nebylo ani v posledním utkání, v němž Florida bojovala o důležité body. I kvůli hattricku Sidney Crosbyho nakonec prohrála 0:4. „Nemůžeme být tolik vylučovaní,“ mrzelo po utkání Jágra, který byl u dvou inkasovaných gólů.

Florida si tak zkomplikovala boj o play off, protože v konferenci ztrácí jedenáct kol před koncem na osmé místo šest bodů. Na záda jí navíc dýchá Carolina se dvěma zápasy k dobru a ve hře je také Philadelphia. I v ní strávil český útočník výraznou část kariéry, během které nasbíral v NHL už neuvěřitelných 1700 startů.

I proto zřejmě domácí klub členovi nejlepší stovky hráčů v historii NHL pogratuloval a poděkoval prostřednictvím videa na kostce. V něm mu vysekl poklonu Mario Lemieux a následně přišly na řadu záběry gólů a povedených akcí českého hráče.

VIDEO: Podívejte se, jak Pittsburgh gratuloval a děkoval Jaromíru Jágrovi

The Pittsburgh Penguins honored Jaromir Jagr today with a tribute video for being named to the NHL's list of 100 greatest players: pic.twitter.com/WPv6odo8sP — From The Faceoff (@FromTheFaceoff) March 19, 2017

Rodák z Kladna se navíc rozpovídal o Pittsburghu. „Nikdy jsem si neužil tolik zábavy jako v Pittsburghu. Bylo to naprosto perfektní,“ usmíval se na videu. Po něm se na něj upřela pozornost kamer a dlouhovlasý útočník zareagoval. Posadil se na mantinel, zamával fanouškům a zabušil se na srdci, čímž vyjádřil svou náklonnost k Penguins.

„Nikdy jsem vůči Pittsburghu necítil nic špatného, vždyť mi tu dali šanci hrát NHL. Nikdy jsem neměl špatné pocity vůči organizaci, přestože tu na mě v posledních letech fanoušci bučeli při každém kontaktu s pukem,“ přiznal po utkání Jaromír Jágr.

Důvodem nespokojenosti fanoušků byl jeho návrat z KHL, kdy dal v roce 2011 přednost největšímu rivalovi z Philadelphie. Česká 68 se ovšem brání tomu, že by Pittsburgh odstavila na druhou kolej. „Nikdo nevěděl, co se tenkrát doopravdy stalo. Nemohl jsem to ovlivnit, lidé věřili tomu, co si přečetli,“ vysvětloval Jágr.

Pittsburgh vyšpehoval cestující fanklub Jaromíra Jágra

We spy some traveling Jagrs in the house. 👀



Welcome to the OG NHL city for your boy, @68isgr8! pic.twitter.com/tMpx6F1VuH — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 19, 2017

Někteří fanoušci mu v dalších letech dávali svou nespokojenost najevo. „Není to jednoduché, když něco milujete a druhá strana vás nenávidí. Je to, jako byste milovali svou ženu a ona vás nenáviděla,“ porovnával Jágr, kterému ale tentokrát fanoušci tleskali vestoje.

„Čas všechno vyléčí. Pokud ne, je to naprosto v pořádku, ale čas je vždy nejlepší léčitel. Někdy se prostě musí trpět dlouhou dobu.“ Fanoušci Penguins tak náležitě ocenili jeho stovky bodů a dva Stanley Cupy, které s jejich oblíbeným týmem získal.

Jaromír Jágr však aktuálně bojuje v barvách Panthers, které čeká tuhý boj o účast mezi nejlepší šestnáctkou mužstev a zatím k ní mají hodně daleko. Jisté však je, že se Jaromír Jágr do Pittsburghu vrátí jako Tučňák. Nejspíš ne jako aktivní hráč, ale aby se podíval, jak jeho dres stoupá ke stropu arény.

VIDEO: "Děkujeme za všechno," vzkázali Penguins Jaromíru Jágrovi

Thank you for everything you did for us, @68jagr. pic.twitter.com/iSzo5qTTSi — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 19, 2017