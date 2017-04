Ovace i slzy. Eliáš naposledy v dresu Devils, buly mu vhodily dcery

Byl to jeho večer. V New Jersey opět ukázali, jak si Patrika Eliáše váží. Česká legenda oznámila na konci března odchod do důchodu a jeho klub i přes zklamání z další špatné sezony reagoval. Nejprve ho nechal před utkáním s Philadelphií vhodit slavnostní buly, v pátek uskutečnil otevřený trénink s jeho účastí a letošní rozloučení vyvrcholilo před nočním zápasem s Islanders (2:4). Eliáš v něm naposledy oblékl červený dres, a přestože do utkání nezasáhl, sklidil ovace fanoušků. Dokonce se neubránil slzám, a to když mu přišly vhodit slavnostní buly jeho dvě dcery s manželkou.

Takhle se loučí šampioni. Vyjádření úcty a vděku po úžasné kariéře se dočkal také Patrik Eliáš, který se rozhodl uzavřít svou 1240 zápasů trvající kariéru v NHL. Rekordman v počtu získaných bodů (1025), gólů (408) i asistencí (617) je legendou klubu a v sobotu v noci to pocítil na vlastní kůži.

S klubem svého srdce se Patrik Eliáš rozloučil stylově. Před utkáním s Islanders (3:4) totiž naposledy oblékl výstroj a dres s 26 na zádech, aby se svými spoluhráči vyjel k poslednímu rozbruslení. Rozloučit se posledním zápasem mu nakonec nebylo přáno, nešlo to.

„Přemýšleli jsme o tom, ale nejde to. Nemám natrénováno, navíc by to bylo nefér vůči klukům, kteří tu dřou celý rok a také kvůli soupeři, který pořád bojuje o play off,“ vysvětlil před utkáním 40letý borec. I přesto, že si nepřipsal ani vteřinu na ledě, ty předzápasové si užíval ve velkém.

Nejprve si vysloužil obrovský aplaus zaplněné arény Devils, když před rozbruslením objel sám čestné kolečko. Následně se k němu přidali spoluhráči a před utkání začal slavnostní ceremoniál. Když vhazoval slavnostní buly před zápasem s Philadelphií, emoce udržel na uzdě, jenže tentokrát to nezvládlo. Ani to snad nešlo.

And we promised ourselves we weren't going to cry...#PattysLastLap pic.twitter.com/L2fCirnTTA — New Jersey Devils (@NJDevils) April 8, 2017

Skleněné oči měl hlavně poté, co se na červeném koberci objevila jeho manželka Petra, kterou doprovázely obě malé dcerky. Právě ty vhodily kotouč mezi Patrika Eliáše a jeho bývalého spoluhráče Stephena Giontu, jenž tentokrát hájí barvy Islanders, se kterými se i přes vítězství do bojů o Stanley Cup nepodívá.

Byl jsem dojatý, jako bych hrál první zápas v NHL, přiznal po ceremoniálu Eliáš. Tím to ale nekončí, držitele dvou Stanley Cupů a hlavně autora vítězné asistence z roku 2001 čeká v příští sezoně největší pocta, které může hokejista na klubové úrovni dosáhnout. New Jersey se totiž chystají vyřadit jeho dres s číslem 26.

To už tedy navždy zůstane spojeno s jmenovkou „Elias“.

Legendární složení Devils bude mít brzy nového parťáka

Make some room, guys. You have some legendary company joining you next season. #PattysLastLap pic.twitter.com/kdDAXtCrzX — New Jersey Devils (@NJDevils) April 9, 2017

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:00. B. Bennett, 59:57. B. Bennett Hosté: 22:48. Pelech, 26:23. Lee, 43:52. Chimera, 48:11. Lee Sestavy Domácí: Kinkaid (Schneider) – A. Greene (C), Lovejoy, J. Moore, Severson, Merrill, Kapla, Prout (A) – Henrique (A), Zajac, Palmieri – Hall, Zacha (A), Cammalleri – B. Bennett, Josefson, Noesen – Wood, Coleman, Thomson. Hosté: Halák (Greiss) – Leddy, Boychuk, de Haan, Seidenberg, Pelech, Mayfield, Hickey – Lee, Beauvillier (A), Ho-Sang – Ladd, Quine, Chimera – B. Nelson (A), Jo. Bailey, C. Jones – Gionta, Clutterbuck, N. Kuljomin. Rozhodčí G. Rank, C. Rooney – G. Devorski, S. Alphonso Stadion Prudential Center, Newark