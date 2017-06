Neuvirth do Vegas? Klidně, ale chci zůstat, řekl. Už se těší na roli táty

Během dnešního večera (23:00 SELČ) musí kluby NHL zveřejnit jména hráčů, které si budou chránit při draftu Las Vegas. Bude mezi nimi také český brankář Michal Neuvirth? V zámořských spekulacích je žhavým adeptem do brankoviště Las Vegas. „Nemám to ve svých rukách, uvidíme,“ tvrdí. Ale přiznává, že případný přesun by byl komplikací hlavně pro jeho těhotnou přítelkyni Karolinu, sestru spoluhráče Radko Gudase.

Co s vámi dohady o zájmu ze strany Las Vegas dělají? Generálním manažerem je George McPhee, jenž vás zná z Washingtonu…

„Samozřejmě se ke mně spekulace dostaly, ale jde to mimo mě, já s tím nic neudělám. Občas na to myslím, ale je to mimo mou kontrolu. Teď myslím jenom na to, abych se co nejlíp připravil na sezonu. Nemám to ve svých rukách.“

A co byste preferoval?

„Když jsem nad tím přemýšlel, obě varianty mají plus i minus.“

Jaká to jsou?

„Ve Philly je super parta, i pro Karolinu (přítelkyni) by to bylo jednodušší, když tam má bráchu. Navíc už tam má svého doktora, u kterého bude rodit, je to všechno připravené. Pokud jde o Vegas, byly by velké problémy se stěhováním, právě s porodem a tak… Uvidíme. Doufám tedy, že zůstanu ve Philly, ale když to dopadne do Vegas, určitě se taky nebudu zlobit.“

Zaznamenal jste, že se Stevem Masonem, dlouholetou jedničkou, už klub Flyers nepočítá?

„Jo, vážně? To se píše? To se ke mně ani nedostalo…“

Podle jeho agenta to vypadá na konec jeho působení ve Philadelphii. Takže neznamenalo by to, že pro vás se otevírá větší prostor?

„Tyhle věci jdou mimo mě, nevěděl jsem, že s ním nepočítají. Když zůstanu ve Philly, stejně si myslím, že nějakého brankáře podepíšou. Teď je tam ještě Stolarz, mladý kluk z farmy, který je po těžkém zranění kolena. Takže uvidíme. Já se každopádně soustředím na sebe, chci mít natrénováno. Začal jsem se připravovat dříve než loni. A ať budu chytat kdekoliv, věřím, že budu nachystaný výborně.“

Kolaps? Nebylo to příjemné, ale aspoň mě dokonale proklepli



Jak se cítíte zdravotně poté, co jste na začátku dubna přímo při zápase zkolaboval?

„Je to v pohodě, dělali mi všemožné testy, nic neponechali náhodě. Na nic se nepřišlo. Takže jsem zdravý kluk v dobrém věku, nic mi nebrání v tom, abych chytal znovu dobře. To, co se stalo, nebylo příjemné, ale na druhé straně je dobře, že mě aspoň dokonale zdravotně proklepli, takové prohlídky jsem nikdy neměl. A zjištění, že jsem stoprocentně zdravý, je nejdůležitější. Je to pro mě velká úleva. NHL nechtěla nic ponechat náhodě, měl jsem ty nejlepší doktory.“

Zkoušel jste vypátrat, co se s vámi stalo, že jste během utkání s New Jersey omdlel?

„Nebyl jsem ve své kůži, bral jsem antibiotika, protože jsem měl zánět dutin. Měl jsem horečku. Jenže druhý brankář nebyl k dispozici, musel jsem do brány. Naštěstí to bylo jenom to, že jsem si přehřál tělo, zatočila se mi hlava a zkolaboval jsem.“

VIDEO: Michal Neuvirth všechny vyděsil, když zkolaboval během zápasu

Musel jste být potom každopádně hodně vystrašený…

„To ano, bál jsem se, jestli se mnou není něco vážnějšího. Naštěstí se ukázalo, že ne.“

Jak reagovali nejbližší?

„Bylo to nemilé, shodou okolností Karolina usnula, takže to neviděla, tátovi v Ústí přestal fungovat internet, takže ten to taky nesledoval přímo… Akorát mi psal, co se stalo, že nejsem v bráně. Vystrašil jsem hodně lidí, ale na druhou stranu bylo milé a hezké, kolik podpory jsem dostal druhý den, když jsem se probudil.“

Také teď se cítíte plný sil?

„Jasně, mám velkou motivaci do další sezony. Ta minulá mi nevyšla podle představ, kvůli kolenu jsem zmeškal přípravu. Teď vím, že jsem stoprocentně zdravý, že se mnou nic není. Začal jsem trénovat víc, takže do nového ročníku budu moct vstoupit s vědomím, že jsem lépe natrénovaný. Jsem plný energie a odhodlání.“

Neúčast na olympiádě nás mrzí všechny, dohodě už nevěřím



Jak moc vás mrzí, že přijdete o olympijský turnaj v Koreji, na který NHL hráče neuvolní?

„Hodně, a nejenom mě, ale i všechny hráče. Co se dá dělat. Pro mě jako brzo třicetiletého kluka už moc dalších šancí nebude. Takže o to je to mrzutější.“

Nevěříte, že by se mohl stát ještě nějaký zázrak? Že dojde k dohodě?

„Na zázraky věřím, ale tohle už moc pozitivně nevidím. A kdo ví, co bude za čtyři roky. Když se nedomluvili teď, nevím… Jenom doufám, že hokej nedopadne jako fotbal. Protože když se někoho zeptáte, jestli na olympiádě kouká na fotbal, tak většina řekne, že ne, že radši sleduje jiné sporty. Snad hokej na olympiádě takhle nedopadne.“

Jak se těšíte na roli tatínka?

„Moc! Hlavně si přeju, aby obě holky byly zdravé. Už jsem něco odkoukal od kluků ve Philly, trénoval jsem i s Leontýnkou od Gudyho (Gudase), párkrát jsme ji hlídali. Bude mi za chvíli třicet, myslím si, že je správný čas na to založit rodinu.“

720p 360p <p>Hotový český baby boom se spustil ve Philly. Po tom, co se Jakubu Voráčkovi anrodil syn Jake a k Leontýnce Radka Gudase přibyl ještě Kvído, nezůstal pozadu ani Michal Neuvirth. Jeho partnerka a zároveň sestra Radka Gudase je v sedmém měsíci.</p> REKLAMA Na prvním rande jsme potkali Vorase a ten to roznesl v kabině, řekl o vztahu s Gudasovou Neuvirth • VIDEO iSport TV