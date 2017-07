V Calgary si mě váží, těší Frolíka. Za klub bude dál rád bojovat

V Česku se o něm nemluví zdaleka tolik, jak by si zasloužil. Michael Frolík však v zámoří patří mezi velmi ceněné hráče. Když se před dvěma lety touhle dobou otevíral trh s volnými hráči, strhl se kolem něj velký poprask. Zájem o jeho služby projevilo přes deset klubů. Frolík se dohodl na lukrativním pětiletém kontraktu s Calgary, kde se aktuálně chystá na třetí sezonu v barvách Flames.

Jak jste byl spokojený s minulou sezonou?

„Po osobní stránce to byla jedna z těch lepších sezon. Co se týče týmu, bylo to takové nahoru dolů. Začátek byl trochu horší, měli jsme sérii proher, pak zase šňůru asi deseti vítězství. Prostě jako na houpačce. Byli jsme šťastní, že se nám povedlo uhrát play off, ale pak to bylo bohužel až moc rychlé, když jsme dostali 0:4 od Anaheimu. Pořád jsme ale mladý tým, ponaučíme se z toho a pomůže nám to do budoucna.“



Dařilo se vám bodově i herně. Čím to? Pomohl třeba Světový pohár na počátku sezony?

„Je to možné. Já mám obvykle starty takové pomalejší, kdežto letos mi to tam párkrát spadlo hned na začátku. Asi jsem byl rozehranější než jiní kluci a třeba to pomohlo. Skvěle jsme si sedli v lajně. Hrál jsem téměř celou sezonu s Backlundem a mladým Tkachukem, to se mi mockrát v kariéře nestalo, abych měl stejné spoluhráče celý rok. Obvykle se s tím dost hází. Byla mezi námi chemie a fungovalo nám to.“

I díky tomu si celou vaši lajnu vedení ochránilo před rozšiřovacím draftem Las Vegas, že?

„Je to tak. Měl jsem dopředu nějaké indicie, že si mě asi pojistí, ale stejně nikdy nevíte, jak se kdo nakonec rozhodne. Myslím, že si mě v klubu váží. Jsem rád, že mě chtějí. Nikde v kariéře jsem nebyl tři roky, často jsem se stěhoval. Teď jsme v Calgary šťastní a já za klub budu rád dál bojovat.“



Pro Calgary jste letos vybojovali teprve druhé play off za posledních osm let. Jak na to reagovali fanoušci?

„Když se v Calgary udělá play off, začne tím žít fakt celé město. Atmosféra se o hodně zvedne. Při dvou domácích zápasech to bylo neuvěřitelné. Všichni na nohou, tleskají, fandí. Je to zážitek. Myslím, že každý kanadský tým to má takhle. Doufáme, že se nám je povede potěšit i v příští sezoně.“



V Calgary se dlouho spekuluje o nové hale. Řeší se to stále?

„Jo, řeší se to hodně. Neznám detaily, sleduju to spíše okrajově. Naše současná hala je krásná, má historii, ale už by se asi hodila nová. Máme hodně staré kabiny i zázemí. Jako hráčům nám to ale nevadí. Reálně si myslím, že do pěti až deseti let nová hala hotová nebude, takže já si v ní těžko zahraju. Asi to doklepu v té stávající.“



To hlavní rival Edmonton otevřel před rokem novou krásnou arénu.

„Fanoušci to vnímají. Tahle rivalita je cítit na každém kroku. Nová Rogers Place může být tím hnacím motorem, aby se hala postavila i v Calgary.“



Vedení Flames se povedl jeden z nejzajímavějších dosavadních trejdů léta. Brankář Chad Johnson byl vyměněn za Mika Smitha do Arizony. Co na krok vedení říkáte?

„Už po sezoně jsme tušili, že se situace kolem gólmanů bude řešit. Jednička Brian Elliott byl bez smlouvy a nakonec podepsal ve Philadelphii, o výměně Chada Johnsona se spekulovalo. Přišel místo něj Mike Smith, což je fantastický, kvalitní brankář. Je veliký a jeho práce s holí je podle mě nejlepší v NHL. Je takový třetí obránce. Může nám dost pomoct s rozehrávkou, která nám trochu drhla.“



Máte s ním nějaké osobní zkušenosti?

„Pamatuju si, když jsem byl ještě v Chicagu a hráli jsme sérii s Phoenixem. On nás tehdy totálně vychytal. Teď jsme všichni rádi, že ho máme u nás.“



Co vás čeká teď? Klasická letní dřina?

„Je to tak. Chodím do posilovny a pomalu to zase všechno začíná.“



Jak letní dril zvládáte?

„Začátky jsou těžké vždycky, to se mi nikdy nechce. Když se pak do toho dostanu, už to není tak hrozné. Je to ale potřeba, bez odmakaného léta to nejde. Budu v Česku a finišovat budu v Montrealu, kde máme svého kondičního trenéra.“