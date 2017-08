Tak dře Král! Lundqvist ukázal Sochu a mluvil o Pavelcovi. Na co se těší?

Do své třinácté sezony v organizaci New York Rangers vyjede Henrik Lungqvist v betonech, na kterých je zobrazena Socha Svoboda. Mít tento symbol hrdé Ameriky schopnost poklonit se, asi by tak učinil, léta fenomenální a hlavně konstantní výkonnost švédského brankáře si to zaslouží. V minulých dnech Lundqvist nechal fanoušky nakouknout do své přípravy a pro server hockeysverige.com promluvil o Ondřeji Pavelcovi, který mu bude v příští sezoně krýt záda.

Lundqvist prožil vloni nabitou sezonu. Světový pohár, pak sezona NHL, ve které mu byl Stanley Cup opět odepřen, Rangers vyletěli z play off už ve druhém kole s Ottawou (překvapivá porážka 2:4 na zápasy). A tak si zaletěl "lízat" rány do Kolína nad Rýnem a Paříže na mistrovství světa. Majstrštyk, rodák z Äre pomohl národnímu týmu ke zlatu a pro sebe získal po dvou stříbrech i první titul mistra světa.

"Když jsem tam tak stál společně s bráchou Joelem, měl jsem slzy v očích," přiznal po vyhraném finále s Kanadou 2:1 Král Henrik, jak se mu začalo přezdívat po nástupu do NHL v sezoně 2005/06. "Tohle je přesně to, v co jsem doufal od chvíle, co jsem opustil New York. A zároveň něco, o čem jsem snil od doby, kdy jsem byl malý kluk," dojímal se ještě na ledové ploše kolínské areny.

To už jsou ale loňské sněhy, momentálně Lundqvist už zase maká na ledě, o jedno ze svých cvičení se podělil i se svými sledovateli na Twitteru. "Srpen, měsíc práce nohou. Nohy sice hoří, ale cítím se skvěle," napsal 35letý gólman.

VIDEO: Podívejte se, jak maká možná nejlepší gólman planety

Z bleskurychlých přesunů 185 centimetrů vysoký brankář hodně těží, po zranění kolena, které utrpěl při divokých oslavách titulu světového šampiona ještě na ledě při kolizi s Williamem Nylanderem, je jistý dril potřeba. Na operaci Lundqvist naštěstí nemusel, kolenní vazy byly pouze natažené.

Bude fungovat spolupráce s Pavelcem?

V příštím ročníku NHL, který Rangers odstartují 6. října doma s Coloradem, si bude Lundqvist zvykat na nového parťáka, Fina Antti Raantu, který přesídlil za štěstím a větší porcí utkání do Arizony, nahradí český brankář Ondřej Pavelec.

"Hrál jsem proti Pavelcovi za ty léta spoustu zápasů, je to zkušený brankář, dokázal fungovat na pozici jedničky i dvojky. Vždy když k vám do týmu přijde nový gólman, můžete se od něj hodně naučit. Těším se na to, jsem zvědavý, jak trénuje a jak se připravuje," nechal se slyšet prohockeysverige.com Lundqvist.

Betony Henrika Lundqvista pro novou sezonu NHL • Foto twitter.com

"Důležité hodně bude, jak si sedneme, budeme spolu trávit mraky času jak na ledě, tak v kabině. Bude potřeba, abychom lidsky i po pracovní stránce nalezli společnou notu," pokračoval v rozjímání olympijský vítěz z roku 2006.

"Raanta mi bude každopádně hodně chybět, užili jsme si dvě sezony plné zábavy. Bylo smutné ho vidět jít do jiné organizace, ale jsem za něj rád, v Arizoně by měl být první brankář, budu mu držet palce. Bude to pro něj nová výzva, tuhle šanci si zasloužil, dává hokeji celou svou duši," doplnil Lundqvist, který v minule sezoně pustil finského brankáře mezi tyče na 30 zápasů.

Podobnou porci by měl v ročníku 2017/18 dostat i Pavelec, který na prestižní newyorské adrese podepsal roční smlouvu za 1,3 milionu dolarů (asi 27 milionů korun).

"Situaci v Rangers znám, vím, že přes Lundqvista cesta nevede. Ale ani dvojky za ním tak málo zápasů neodchytaly. NHL je hodně náročná a nemyslím, že jeden gólman může nastoupit do sedmdesáti, pětasedmdesáti utkání. To se musí někde projevit. Když jich odchytám deset, budu rád, když dvacet, budu ještě raději. S tím tam jdu, i když jsem moc neřešil, kolik prostoru dostanu, jakmile ta nabídka přišla,“ těší se navou štaci Pavelec, který ve Winnipegu odchytal šest let.

„Osobně jsem se s ním nepotkal, několikrát jsme proti sobě hráli. Nikdy jsem neměl problémy s ostatními gólmany. Henrik je hvězda. Takovou, jako je on, budu mít v NHL vedle sebe poprvé,“ zakončil povídání 29letý majitel zlata z MS 2010.

Tak uvidíme, jak to novému evropskému páru bude štymovat. Cíle jsou největší, poprat se o Stanley Cup, který slavný tým vyhrál naposledy v roce 1994.