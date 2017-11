Zaskočený Gudas: S takovým trestem nesouhlasím. Brání ho i spoluhráči

Radko Gudas za seknutí do hlavy Mathieua Perraulta dostal deset zápasů stop • Repro NHL.com

Hokejový obránce Radko Gudas z Philadelphie přiznal, že ho zaskočil trest od vedení NHL za seknutí útočníka Winnipegu Mathieua Perraulta. Disciplinární komise mu zastavila činnost na deset zápasů, takže nemůže hrát až do 12. prosince. Kromě toho přijde Gudas o 408.536 dolarů (zhruba 8,9 milionu korun). Trest akceptoval, ale s jeho výší nesouhlasí.

Sedmadvacetiletý nesmlouvavý obránce sekl holí do krku ležícího soupeře a ačkoliv byl zprvu vyloučen jen na dvě minuty, rozhodčí o chvíli později trest změnili na pět minut a do konce zápasu. A bylo zřejmé, že nezůstane jen u toho. Výše další sankce ale českého hokejistu překvapila. "Nečekal jsem to," řekl Gudas novinářům. "S takovým trestem nesouhlasím, ale akceptuji rozhodnutí disciplinární komise," dodal Gudas.

Gudas označil incident za nešťastný a neúmyslný. Na jeho straně jsou i spoluhráči z týmu Flyers. "Myslím, že s tak vysokým trestem tady nesouhlasí nikdo. Ale co s tím tak můžete dělat. Taková je prostě liga," prohlásil útočník Wayne Simmonds.

Flyers se podle všeho nebudou proti výši trestu účastníka letošního světového šampionátu odvolávat. Kouč Dave Hakstol místo toho spřádá plány, jak Gudase nahradí. Nejspíš bude během dlouhé absence hrát na jeho místě Mark Alt. "Gudas potřebuje tvrdě pracovat v tréninku, abychom si mohli být jistí, že při svém návratu 12. prosince proti Torontu bude připravený," podotkl Hakstol.

Gudasovi u disciplinární komise uškodilo i to, že je opakovaným provinilcem. Účastník olympijských her v Soči je známý tvrdou hrou a dostal například před dvěma lety distanc na tři zápasy za zákrok na hlavu Miky Zibanejada. Minulou sezonu zase zahájil až po stopce na šest duelů, kterou si vysloužil za naražení na hrazení Austina Czarnika v přípravném utkání.