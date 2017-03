Znojmo s Klagenfurtem počtvrté padlo a sezona mu ve čtvrtfinále končí

Hokejisté Znojma na svou loňskou účast ve finále mezinárodní rakouské ligy EBEL nenavážou. Orli podlehli v prvním kole play off 0:4 na zápasy Klagenfurtu, jehož branku hájí český gólman Tomáš Duba.

NEdělní čtvrtý duel čtvrtfinálové série prohráli svěřenci trenéra Romana Šimíčka 2:3 v druhém prodloužení. Šestou sezonu Orlů v EBEL ukončil v 83. minutě Thomas Koch střelou pod horní tyčku branky Marka Schwarze.

Znojmo působí v soutěži od roku 2011. V této sezoně absolvoval bývalý český extraligový klub zřejmě nejproblematičtější základní část v EBEL a postup do play off si zajistil až v posledním kole. Čtvrtfinále bylo pro Orly konečnou ve všech ročnících kromě minulého, kdy došli až do finále, v němž nestačili v šesti zápasech na Salcburk.

Čtvrtfinále play off hokejové ligy EBEL - 4. zápasy:

Znojmo - Klagenfurt 2:3 v druhém prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Branky: 34. Špaček (Plíhal), 48. McMonagle (Yellow Horn) - 22. a 53. S. Geier, 83. Koch. Konečný stav série: 0:4.

Innsbruck - Vídeň 2:3, konečný stav série 0:4.

Štýrský Hradec - Salcburk 4:0, stav série 1:3.

Bolzano - Linec 5:3 v prodl., stav série 3:1.