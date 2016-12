Dánsko - Česko 3:2pp. Mladíci padli s outsiderem, s postupem pomohli Švédi

Čeští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v základní skupině A v Montrealu druhou těsnou porážku, když podlehli Dánsku 2:3 v prodloužení, přestože v utkání dvakrát vedli. Na kontě mají svěřenci kouče Jakuba Petra pět bodů, což jim díky prohře Finska se Švédy 1:3 dalo jistotu postupu do čtvrtfinále a zároveň i setrvání mezi elitou.