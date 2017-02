Kovář a Francouz? Ty znám jen z televize, říká nováček Bartošák

Dodatečná nominace na premiérovou akci seniorské reprezentace Patrika Bartošáka zaskočila. Vítkovický gólman nezastírá, že mu to hodně zvedlo náladu. V pondělí odpoledne sedl do auta a společně s dalším reprezentačním nováčkem Lukášem Klokem vyrazili na sraz do Prahy. Jestli bude Bartošák s týmem zatím jenom trénovat jako trojka za Jakubem Kovářem a Pavlem Francouzem, nebo odletí i na Švédské hry, se teprve dozví.

„Pozvánka mě překvapila hodně, nečekal jsem, že po nominaci budou ještě nějak dodatečně pozývat,“ líčí vítkovický gólman, který v roce 2013 hájil české barvy na mistrovství světa do 20 let (5. místo). V seniorské reprezentaci bude poprvé. „Příjemně mě to překvapilo. Dozvěděl jsem se to v sobotu po tréninku, když za mnou přišel pan trenér Petr a řekl mi, že jsem byl ještě dodatečně nominován. Hned mi to zlepšilo náladu. Nečekal jsem, že by se to mohlo stát.“

Jak jste reagoval?

„Měl jsem radost, protože je to plus. Něco, co mi zvedne sebevědomí do dalších ligových zápasů. Kdybych se zalíbil, třeba dostanu pozvánku i na další kempy a možná na další nějaké reprezentační akce. Je to super, že jsem se ocitl v reprezentačním hledáčku a uvidíme, jak se to povede.“

Znáte některého z hráčů třeba ještě z juniorských kategorií?

„Přiznám se, že jsem ani nesondoval, kdo tam přesně je. Určitě tam budou jména, co znám z extraligy. Asi tam ale nebude moc lidí, o kterých bych mohl říct, že je vyloženě znám osobně. Samozřejmě kromě Lukáše Kloka od nás z Vítkovic a Tomáše Hyky z Mladé Boleslavi. S ním jsem jsem strávil hodně času v mládežnických reprezentacích.“

Jaké máte povědomí o gólmanech Jakubovi Kovářovi a Pavlovi Francouzovi?

„Osobní rovina vůbec. Znám je z televize a z reprezentací, když jsem to sledoval na dálku. Těším se, až je poznám.“

Už víte, jestli s týmem budete jen trénovat, nebo vyrazíte i na Švédské hry?

„Vůbec nevím, jaké jsou se mnou plány. Kdyby se mi podařilo probojovat a získat letenku i do Švédska, tak by to bylo supr. Ale jsem si vědom toho, že na sraz jedu jako třetí gólman, jako náhradník. Ale stát se může všechno, bylo by pěkné, kdybych třeba překvapil a nějak místo vybojoval.“