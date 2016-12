Hamerlíkova brankářská paráda! Dvakrát vychytal Růžičkovo sólo

„My s Jánkem vycházíme velmi dobře, sem tam si i napíšeme, ale před zápasem jsme se nehecovali. Na to ani jeden z nás není,“ usmíval se Hamerlík, který byl hvězdou zápasu. Pochytal 30 střel a dvakrát bravurně zlikvidoval i samostatné úniky Vladimíra Růžičky.

Jak byste dva zákroky proti Růžičkovým únikům popsal?

„Při tom prvním jsem trošku čekal, že bude střílet mezi nohy. Asi jsem šel brzo dolů, ale ještě jsem tam dal hokejku a trefil mi její kraj. Druhý nájezd už jsem trochu takhle čekal, šel ze strany. Tohle jsou šikovní hokejisti, můžou udělat cokoliv, ale to druhé zakončení už jsem trochu čekal.“

Poté, co jste ve 48. minutě za stavu 2:1 podruhé vychytal Růžičku, rozjela se i atmosféra v hale, všimnul jste si?

„Jak se blíží konec, lidi nás začali povzbuzovat, což je super. V každém sportu, možná kromě golfu, se hraje lépe, když máte fanoušky za zády. My jsme jim za to vděční za celou dosavadní sezonu, chceme jim za to poděkovat. Že při nás stojí v dobrých, i horších chvílích.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Chomutov: Super zákrok hokejkou! Hamerlík vychytal Růžičku • VIDEO TV Tipsport

Jaký to pro vás byl zápas?

„Nezačali jsme dobře, první třetinu jsme tam prakticky nebyli. Nestíhali jsme, neměli jsme pohyb. Po první jsme zaslouženě prohrávali. Přes přestávku jsme si k tomu něco řekli a začali jsme lépe. Pak už jsme si to trošku hlídali a nehrnuli jsme se moc dopředu. Dobrý hokej. Novoroční asi ne, ale bylo se na co dívat.“

V první třetině jste měl hromadu zákroků, ve druhé jen šest...

„Ta druhá třetina pro mě byla trošku těžší, protože neměli snad deset nebo patnáct minut vůbec nic, to je pro brankáře těžké. Měli šance, hodně clonili, fyzicky i psychicky to byl těžký zápas.“

Jak vnímáte aktuální roli jedničky?

„Tak bych to nebral. Šimon (Hrubec) chytá fantasticky, má fazonu jako nikdy a je možná nejlepší brankář v lize. Řekl jsem to milionkrát, máme nadstandardní vztah, přijímám to. Hrajeme kolektivní sport, když chcete uspět, musíte přijmout jakoukoliv úlohu. Já to tak beru. Dostal jsem teď šanci a dělám vše pro to, abychom vyhrávali. A řekl bych, že to bylo celkem okej.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Chomutov: Fantastický Hamerlík už podruhé vychytal Růžičku • VIDEO TV Tipsport