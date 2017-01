Emoce v Litvínově. Trenér Kalous třískl dveřmi, Sparta cítila křivdu

Petr Vrána se v objetí Filipa Pavlíka natlačil do brankoviště, a puk i s gólmanem Michaelem Petráskem skončil za brankovou čárou. Bylo deset vteřin do konce a Sparťané slavili vyrovnání na 3:3. Drama a přímý souboj o čtvrté místo tabulky Tipsport extraligy by šel do prodloužení, jenže hlavní rozhodčí rozhodli jinak. Branku neuznali!

Petr Vrána byl po krátké poradě vyloučen za nedovolené bránění, Litvínov slavil výhru a Sparta nechápala.

„Pod pokutou se k těmto událostem nesmíme vyjadřovat, nicméně mě napadla otázka: Jak by se to řešilo v Kanadě?,“ ptal se na tiskové konferenci hodně naštvaně trenér Sparty Zdeněk Moták.

Na sporný moment se podívejte v přiloženém videu:

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Sparta: Hosté se zlobí! Rozhodčí neuznali gól Petru Vránovi • VIDEO TV TIPSPORT

Faulovaný brankář Michael Petrásek měl ale jasno: „Myslím, že to faul byl. Nějaká ochrana gólmana tam být musí. Co já mám dělat, když se do mě natlačí a zbourá mě?“ ptal se.

Petr Vrána radši situaci hodnotit nechtěl vůbec. „Neptejte se mě. Od toho tam jsou rozhodčí a lidi, co se na to dívají z vrchu. Já šel do souboje, puk byl ve středním pásmu. Natlačil jsem se do branky a v podstatě nic víc. Puk dojel za brankovou čáru, já se podíval na rozhodčího a ruku nahoře neměl. Po nějaké dohodě se asi rozhodl, že to bylo jinak. Neviděl jsem to na záznamu, těžko to můžu hodnotit. Prostě jsem šel do branky.“

Litvínov i díky tomuto momentu porazil Spartu 3:2 a navzdory velké marodce (trenér Radim Rulík postrádal deset hráčů základní sestavy) jí po přímém souboji o čtvrté místo odskočil na šest bodů.