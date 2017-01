Teče krev! Kde je hrana? Extraliga zákroky přechází i tvrdě trestá

Hokejisté po sobě v posledních kolech extraligy jdou a začínají zapomínat na to, co je respekt. • FOTO: ČTK

Sezona Tipsport extraligy míří do finiše, zase se na ledě přiostřuje. Týmy honí body, jede se za hranu. Hokejisté po sobě jdou a začínají zapomínat na to, co je respekt. Je to tak každou sezonu, s přelomem roku přibývá práce disciplinární komisi. „Ať hrají tvrdě, ale musí u toho být obezřetnost,“ říká její šéf Karel Holý. Několika hráčům zastavil činnost, jiné nechal hrát dál. Třeba seknutí do rozkroku bylo v pořádku, hit, co bolel trochu víc, už ne. Taky se v tom nevyznáte? Podívejte se v článku na poslední ožehavé výroky disciplinární komise.