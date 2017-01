Sparta pálila v dresech záchranářů! Snad nám je nechají, vtipkoval Řepík

Byl to zvláštní zápas. Sparta stejně jako každý rok vzdala hold bezpečnostním složkám, do ochozů pražské O2 Arény si našlo cestu přes 14 tisíc diváků, tedy nejvyšší návštěva sezony, a pražský tým rozdrtil Třinec 12:3. Třemi body za jeden gól a dvě asistence se na debaklu podílel i útočník Michal Řepík. „Jsme určitě rádi, snad to tak bude pokračovat,“ žasl nadšením.

Řepík se začíná rozjíždět. Po dlouhém zranění naskočil na konci minulého roku do extraligového kolotoče a po vlažnějším startu začíná být vidět. V pátek otevřel skóre parádního klání proti Liberci (4:3 po prodloužení), proti Třinci si připsal další tři body a zlepšil se už na bilanci 3+6 z 11 utkání.

Sparťané nebyli k zastavení. Za záda ocelářských brankářů padal jeden kotouč za druhým, zaplněná aréna si přála desítku. A fanoušci se dočkali. „Snažili jsme se chodit do brány a nahazovat to tam. Pro nás je super, že to tam napadalo, pro druhý tým už asi moc ne. Ale jsme určitě rádi, doma jsme moc gólů nedávali, tak snad to bude pokračovat,“ přeje si 28letý útočník.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Třinec: Řepík bekhendovým blafákem zakončil do třinecké brány, 8:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Rodák z Vlašimi, který v loňské sezoně slavil titul s Libercem, si podruhé zahrál ve formaci s Jaroslavem Hlinkou a Petrem Vránou. Elitní komando Sparty v zápase proti Ocelářům dohromady nasbíralo osm bodů, kapitán Hlinka slavil hattrick. „Dokážeme si vyhovět, jsme silní na puku. Kluci spolu hrají skoro celou sezonu, já jsem s nimi druhý zápas, oni jsou zkušení a dokážou přihrát do šance,“ hodnotil souhru Řepík.

Sparta nastoupila ve speciálních dresech, kterými vzdala hold záchranářům. „Zeptáme se Břízky (majitele Petra Břízy), jestli nám je nechá do konce sezony,“ smál se dobře naladěný Řepík. Ročník dohraje pražský tým určitě ve svých tradičních úborech, v těchto se ale představí ještě v pátečním utkání 44. kola proti Olomouci.

Více jak desetigólový debakl zažila Tipsport extraliga po více jak třech letech. Naposledy se to povedlo také Spartě, když 3. listopadu 2013 smetla ještě v holešovické hale Karlovy Vary 11:0. Pražský klub drží také historicky nejvyšší extraligovou výhru, když v sezoně 1993-94 rozdrtil Pardubice 13:2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:51. Kumstát, 13:09. Pech, 13:54. Kudrna, 14:14. J. Hlinka, 27:45. Cingel, 35:12. J. Hlinka, 39:44. Ihnačák, 39:55. Řepík, 46:46. Klimek, 52:01. J. Hlinka, 52:51. Klimek, 56:17. Kudrna Hosté: 00:57. Hrabal, 23:01. Petružálek, 31:11. Kane Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Eminger, Kalina, Švrček, Nedomlel, Gernát, Piskáček – Řepík, P. Vrána, J. Hlinka – Deveaux, Klimek, Forman – Ihnačák, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Adámek, Jank, Nosek, M. Doudera, Krajíček, Hrabal, Roth, L. Galvas – Irgl, Kane, Adamský – Hrňa, Marosz, Petružálek – Dravecký, Cienciala, Rákos – Klimenta, Špirko, Jašek.