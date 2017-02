Likvidace na Čáslavu: Dvakrát zlomený nos, těžký otřes mozku

Tenhle moment rozvířil emoce mnohem víc než nějaký výsledek. Chomutov vyhrál v Pardubicích 7:4, bodově se dotáhl na Kometu, která o chlup drží šesté místo. Co vzbudilo vášně? Brett Flemming a jeho zvednutý loket proti obličeji veterána Petra Čáslavy. Ten přišel o několik zubů, má na dvakrát zlomený nos a těžký otřes mozku.

„Hrozně mě mrzí, že tam došlo k takovému šrámu,“ začal svůj rozbor situace asistent chomutovského trenéra Jan Šťastný.

„Šrámu, ty vole,“ nasupeně procedil vedle stojící kouč Pardubic Miloš Holaň.

Naštvání v něm bublalo.

„Jestli je pro kolegu na dvakrát zlomený nos a těžký otřes mozku, jenom šrám, tak by se tím asi měl někdo z kompetentních lidí zabývat,“ pronesl.

Šťastný se evidentně nechtěl nechat unášet emocemi: „Nechci situaci moc hodnotit, Brett není zákeřný hráč. Ale vždycky vás mrzí, když vidíte zuby venku. Podíváme se na celou situaci na videu.“ Jeho hráč dostal trest na pět minut a do konce utkání. Další jeho osud bude v rukou disciplinární komise.

VIDEO: Podívejte se na Flemmingův faul na Čáslavu:

Pardubický útočník David Tomášek, který byl situaci na ledě nejblíž a hned po Flemmingovi skočil, měl ale jasno: „Přitvrdit se občas musí, ale tohle je za hranou. Byl to faul. Petr nahazoval puk, byl bez něj, v plné rychlosti jel dál a najednou stopka. Ještě proti němu vyletěla ruka,“ nechápal zákrok chomutovského beka.

„V Americe platí, že na starší hráče jiných týmu se takhle prostě nehraje. Nestane se, že by takhle někdo sejmul Jágra. A když už ano, bylo by z toho velké haló. Beru, že třeba ten hráč nevěděl, že zrovna proti němu jede číslo 36, ale mohl se mu normálně postavit do cesty. Jenže tohle...,“ kroutil hlavou Tomášek.

Bylo vidět, jak ani na sekundu neváhal, jestli zahodit rukavice. Veterána se zastal pěstmi, Flemming chlapskou výzvu přijal. „Časy je náš lídr, nebylo na co čekat. Nejsem žádný bijec, ale měli bychom se postavit za sebe, i když ty výsledky stojí za hovno. Je potřeba ukázat, že za sebou stojíme, celý rok nám to chybělo. Nic jiného jsem udělat nemohl,“ vysvětloval rvačku.

Čáslavu ošetřili hned na střídačce zdravotníci a odvezli ho do nemocnice. Sezona pro něj nejspíš skončila.

„Vždycky je špatné, když hráč opouští led a je tam krev. Je nám to všem líto, jsem si jistý, že i Brettovi,“ dodal ještě Šťastný.