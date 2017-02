Pöpperleho zkrat! Hokejkou napálil protihráče. Sbohem, rozume, kál se

Sparta vedla 2:0, vládla. Tohle pro ni mohla být šeredná komplikace. „To ode mě bylo věc ve stylu sbohem rozume,“ sypal si popel na hlavu Pöpperle. Jeho tým nakonec vyhrál 4:0. Takže pohoda? Ani ne. Na delší dobu může přijít o svého brankáře číslo jedna. Záleží, co si o jeho zákroku bude myslet předseda disciplinární komise Karel Holý. Ve výjimečně závažných případech může vynést klidně i stopku na 10 zápasů. Za píchnutí koncem hole by měla být jinak horní hranice 4 zápasy.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Kometa Brno: Totální zkrat Pöpperleho! Podívejte, za co se nechal vyloučit do konce utkání • VIDEO TV TIPSPORT

O co šlo? Čermák se řítil do brankoviště, zavadil o Martina Gernáta a sejmul Pöpperleho. Když pak zkoušel vstát, obránce Gernát, ho na svého brankáře ještě připlácl. Rozzuřená sparťanská jednička ho pak trefila koncem hokejky do hrudníku. Pár centimetrů chybělo a Čermák koupil ránu do zubů.

„Měli jsme šanci, já šel do brankoviště, ale srazil se s bekem a spadl na brankáře. Snažil jsem se zvednout, ale domácí hráč mě znovu hodil na brankáře. Byla tam taková mela a on se po mně ohnal,“ popisoval celou věc útočník Komety.

Na dotaz, jestli Čermák nedupnul Pöpperlemu na lýtko brankář odpověděl: „Ale ne. Byl tam prostě nějaký souběh věcí, co šly za sebou. Ležel na mě, rozhodčí to nepískali, tak jak jsem vstával, tak jsem se po něm ohnal.“

Teď bude Tomáš Pöpperle čekat, jestli si na něj posvítí disciplinární komise a jaký dostane trest. „Nebude to příjemné čekání, mrzí mě to,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:55. Pech, 12:22. Pech, 45:59. Forman, 50:54. Klimek Hosté: Sestavy Domácí: Pöpperle (37. F. Novotný) – Mikuš, Gernát, Kalina, Piskáček, Nedomlel, Eminger, Barinka – Řepík, J. Hlinka, Klimek – Ihnačák, Smejkal, Buchtele – Forman, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Vejmelka (Čiliak) – Trška, O. Němec, Gulaši, Kováčik, Malec, Bartejs, F. Král – M. Erat, Hruška, M. Kvapil – H. Zohorna, Čermák, J. Káňa – V. Němec, Nečas, Brabenec – Vondráček, Dočekal, Haščák.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Kometa Brno: Gól! Pech střelou nad lapačku Vejmelky otevřel skóre, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT