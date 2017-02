Hořká volba: Skoro 50 let fandí Olomouci, prodej extraligy ho bolel

Kdyby se hokejová příslušnost převáděla na manželství, v Olomouci by se schylovalo ke zlaté svatbě. Jiří Vystrčil fandí od svých 18 let. Dnes je mu osmašedesát a brzy to bude padesát let od chvíle, kdy poprvé navštívil utkání Hanáků. Největší hořkost mu paradoxně připravilo bývalé vedení celku, když prodalo extraligu do Karlových Varů. Pan Jiří se “nerozvedl” ani tehdy. Držen vírou v lepší časy překonal hořkou volbu a dnes hrdě hlásí: “Jsme skromný, ale silný tým!” Představujeme vám olomoucký příběh nejobětavějšího fanouška z projektu Hořká volba.

Učení, vojna ani manželství nestavělo v životě Jiřího Vystrčilo nepřekonatelné překážky. Tam, kde by se jiní často zastavili, on nastartoval motor bojovníka a ke svému milovanému klubu se vždy dostal. “Začal jsem fandit, když jsem nastoupil do učení a neustal ani v době vojny,” vzpomíná na dobu před osmačtyřiceti lety pan Jiří, který je dnes v penzi. “Sloužil jsem v Přáslavicích. Musel jsem si brát volno, abych mohl jezdit na zápasy. Někdy jsem na to obětoval i opušťák. Rodina mi pak vyčítala, že místo za nimi jezdím na hokej.”

RODINA NA DOVOLENOU, ON NA HOKEJ

Žárlivost pak hokejová milenka párkrát probudila také v manželce pana Jiřího. “Hlavně na začátku jí vadilo, že dávám přednost hokeji před ní. Vždycky jsem se musel po cestě z hokeje zastavit a něco koupit – bonboniéru, květiny. Pak už si zvykla,” říká bodrý muž z Hané a pyšně dodává, že teď už s ním na hokej jezdí nejen jeho dvě děti, ale také manželka. Kdo by to byl řekl, že pro olomoucký celek je nadchne po prázdninových etudách, při kterých kdysi rodinu opouštěl, aby mohl vidět svůj milovaný klub. “Jednou jsme byli na jarních prázdninách na Karlově, na Malé Morávce v Jeseníkách. Manželku i děti jsem tam jeden den zanechal a autem odjel do Olomouce na zápas. Večer jsem se pak vrátil zpět. Už mi to snad odpustila.”

Fanoušek Olomouce Jiří Vystrčil • Foto horkavolba.cz

KOHOUT EXTRALIGU POSVĚTIL

Pokud se má vyučený zámečník z vesnice Nenakonice blízko Olomouce zamyslet nad největší hořkostí, kterou s hokejem zažil, bez přemýšlení rovnou vystřelí: “Po sezóně 1996/1997, tedy tři roky po zisku titulu, prodalo vedení klubu extraligu do Karlových Varů. Potom prodali i tu první ligu a já tak musel chodit na druhou ligu. Věřte mi, že to hodně bolelo u srdce.” Ani přes hořkou příchuť však pan Jiří nepolevil a zůstal Olomouci věrný. “Když jsme se probojovali zpátky do extraligy, zažíval jsem euforii jako tehdy při zisku titulu. Dokonce jsem doma vzal našeho kohouta a přinesl jej přímo na led,” odkazuje tak věrný fanoušek na zvíře, které je letitým znakem olomouckého celku.

NEJLEPŠÍ PARTA VŮBEC

Mezi největší osobnosti HC Olomouc řadí Jiří Vystrčil Jiřího Dopitu, který dnes trénuje Vsetín. Ze současného kádru pak dlouho neumí vyzdvihnout jednu osobnost. “Vážím si všech kluků v týmu. Kabina je jedna z nejlepších part, které tady kdy byly. Bojují jeden za druhého, jsou opravdovým týmem. Nejsou to individuality, hrají pospolu. Toho si cením,” říká pan Jiří, který dnes bude oceněn kamenným pukem pro nejobětavějšího fanouška HC Olomouc. Předávat mu jej bude nejlépe hodnocený hráč únorového Radegast indexu Jiří Ondrušek.

Projekt Hořká volba představí v průběhu extraligového ročníku 2016/2017 celkem 14 bojovníků z řad fanoušků. Každý z nich bude mít příslušnost jednoho z účastníků nejvyšší hokejové soutěže. Více informací o projektu a možnost nominovat fanouška s příběhem hořké volby, naleznete na www.horkavolba.cz.