Výtisk blokoval, hitoval i skóroval. Pořád jsme věřili, že to jde otočit

Sedm zablokovaných střel, pět ostrých hitů a vyrovnávací branka na 2:2. Takovou bilanci si ve druhém utkání předkola Generali play off proti Plzni připsal vítkovický obránce Jan Výtisk. Dělovkou od modré vyrovnával v 52. minutě a poslal duel do prodloužení, které po 9 vteřinách rozhodl Patrik Zdráhal. Vítkovice vedou v sérii 2:0 a jsou jedno vítězství od postupu do čtvrtfinále. „Pořád to beru jako 0:0, pořád je třeba vyhrát třetí zápas,“ hlásil po duelu Výtisk.

Jak jste prožíval obrat z 0:2 na 3:2?

„Bylo to opačně než první utkání. Plzeň dala góly a my prohrávali. Pět na pět jsme měli více šancí, hlavně ve druhé třetině, ale nevyužili jsme ani přesilovky. Do třetí jsme si řekli, že do toho dáme všechno. Že to je hratelné a můžeme to otočit. Nakonec jsme to dali.“

Kontaktnímu gólu Erika Němce z oslabení na 1:2 předcházel faul Slobody na Kubalíka, viděl jste tu situaci?

„Neviděl, nemůžu říct. Rozhodčí to tak posoudili, bohužel. My s tím nic neuděláme. Jestli to byl faul, tak nám to pomohlo, ale sám jsem to neviděl, nemůžu to posoudit.“

Znovu jste se dost trápili v přesilovkách, proč vám nejdou?

„Kdybychom věděli, co změnit, abychom z nich konečně dávali góly, tak to změníme... Nepadá to. Otočili jsme to jinak. Pro nás je to úžasné vítězství. Z dva nula na 3:2, to je pecka.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vítkovice - Plzeň: Je vyrovnáno! Jan Výtisk vstřelil gól na 2:2 • VIDEO TV TIPSPORT

Trefil jste se od modré, na přesilovky nechodíte - nechybí v nich vaše rána od modré?

(usměje se) „Já byl dvakrát na přesilovce a dvakrát jsme z toho dostali gól. Bilanci v nich nemám moc dobrou, asi to nebudeme pokoušet. Věřím, že se to otočí a bude nám to tam padat. Uhráli jsme to jinak.“

Gól jste naopak dali v oslabení, jako byste v něm byli nebezpečnější...

„Nechci to zakřiknout, ale oslabení nám celkem jdou celou sezonu. Sice jsme z toho dali gól, ale oni mají přesilovky opravdu skvělé (Plzeňští jednu využili) Daří se nám je držet na uzdě. I se štěstím, ale i s pílí, že jsme začali hrát, co jsme měli.“

Vedete dva nula a jedete do Plzně. V této sezoně jste tam po osmi letech čekání jednou vyhráli a trenér Jakub Petr v nadsázce říkal, že tam Vítkovice vyhrávají jednou za sto let. Co vy na to?

„Tak vyhrajeme podruhé. Doufejme.“

Můžete být za stavu 2:0 na zápasy uvolněnější?

„To bych neřekl, kdybychom si říkali, že můžeme být uvolněnější, tak se série rychle otočí. Pořád musíme.“