Nejrychlejší i nejpozdnější gól. Vítkovičtí už v play off zažili oba extrémy

Nekonečný maraton i bleskové rozhodnutí z první akce. Vítkovice mají po druhém předkole Generali play off extraligy rekordní zápisy na obou pólech žebříčku vítězných gólů v prodloužení play off. Zatímco Patrik Zdráhal se v úterý proti Plzni (3:2p) trefil už po 9 vteřinách, Peter Húževka naopak stále drží s časem 113:51 rekord nejdéle hraného prodloužení. Z pátého předkola 2013 v Českých Budějovicích (3:2p). Zajímavostí je, že obě situace dělí na den přesně čtyři roky.

Húževkova branka padla v Českých Budějovicích až ve třetím prodloužení. Zápas byl nekonečný. Vítkovický brankář Filip Šindelář si tehdy připsal neskutečných 84 zákroků, Jakub Kovář jich měl na druhé straně 55. Defenzivní útočník Húževka maraton ukončil nekompromisní dělovkou z přečíslení. „Kdyby v té brance nebyla síť, ten puk by dopadnul až v Ostravě,“ glosoval vítěznou akci Viktor Ujčík. „To byla hrozná rána! Zrovna Peter si ale tenhle gól za celou sérii zasloužil.“

Budějovický maraton z aktuálního vítkovického týmu naživo pamatuje hned pětice hráčů. Obránci Karol Sloboda s Lukášem Kovářem a útočníci Roman Szturc, Ondřej Roman a Petr Kolouch. Jedenadvacetiletý Patrik Zdráhal, autor bleskově rychlé vítězné trefy, tehdy hrával v zámořské juniorce za tým Acadie-Bathurst Titan (QMJHL).

„Parádní pocit, otočili jsme to z 0:2 a jsme za to strašně rádi,“ radoval se Zdráhal. Za vítěznou trefou s Plzní vyrazil hned po vhazování. Ondřej Roman vyhrál buly, obránce Marek Hrbas puk nahodil z vlastní modré až na brankáře Matěje Machovského. Ten puk před sebe jen vyrazil a Zdráhal byl u něj nejdřív.

Vítkovice - Plzeň: Tohle bylo rychlé! Patrik Zdráhal rozhodl o výhře domácích, 3:2 po prodloužení

„Obránce to nahodil na gólmana, já čekal a počítal s tím, že mu to vypadne, tak jsem za tím šel a naštěstí to propadlo,“ líčil Zdráhal. „Kondiční trenér mi říkal, že gól ani nestihl...“

Zdráhal tím překonal dosavadní rekord play off, který držel z finále 1995 vsetínský Rostislav Vlach. Prodloužení se Zlínem tehdy rozhodl po 18 vteřinách, když se puk kuriózně zastavil v kaluži za bránou.

Rychlý konec prodloužení proti Plzni si teď pochvaloval i vítkovický brankář Patrik Bartošák. „Smál jsem se, že jsme kvůli devíti sekundám museli chodit do kabiny na dvacet minut,“ oddechl si. „Jsme rádi, že to tak dopadlo. A naštěstí tak brzo. Stálo nás to všechny méně sil, než kdybychom hráli ještě další třetinu. Času na regeneraci teď není moc, hned další den jedeme do Plzně, to je den v autobuse. Jsme rádi, že to vyšlo během pár vteřin a máme víc času na zregenerování.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:17. E. Němec, 51:58. Výtisk, 60:09. P. Zdráhal Hosté: 08:30. Koreis, 35:13. Lev Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Sloboda (A), Hrbas, Baranka, Klok, D. Krenželok, Výtisk (A), L. Kovář – P. Zdráhal, O. Roman, Olesz (C) – Vandas, Kolouch, Kucsera – E. Němec, Stastny, D. Květoň – Tomi, Balán, Szturc – Kurovský. Hosté: Machovský (Hylák) – P. Kadlec (A), D. Sklenička, Němeček, Čerešňák, Moravčík, Pulpán (A), Kvasnička – Martin Procházka, Kratěna (C), D. Kubalík – Indrák, Preisinger, Stach – T. Svoboda, Kracík, Lev – Schleiss, Koreis, Hrnka.

Vítkovice - Plzeň: Je vyrovnáno! Jan Výtisk vstřelil gól na 2:2