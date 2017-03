Bednářovy historky z play off: Peníze pro sudího v Rusku i ukradená hůl

Když bojoval o titul se Slavií, tatínek ležel v nemocnici. Hrál pro něj. To se opakovalo, když ovládl švýcarskou ligu. V té ruské se museli skládat na rozhodčího, aby pískal rovinu. Nebo nehrál kvůli tomu, že mu týmový lékař omylem umrtvil zdravé prsty. Hokejový útočník Jaroslav Bednář, 40letý matador, v pátečním Sport Magazínu popisuje nevšední historky z bojů o titul. Dozvíte se i to, jak Rusové koukali, když před sebou uviděli kufr s milionem dolarů...

Je mu čtyřicet, ale v bojích o titul nebude ani teď rozhodně hrát komparz. Naopak. Jaroslav Bednář, útočník týmu Mountfield HK, skončil v produktivitě extraligy čtvrtý, mezi nahrávači byl dokonce nejlepší.

Získal čtyři tituly ve třech zemích. Při tažení v play off prožil spoustu historek, spoustu z nich popsal pro Sport Magazín.

„S velkým štěstím jsem to dal, byl to zlatý gól. Hokejku jsem si schoval, říkal jsem si, že to bude super suvenýr. Jenomže stačila chvilička, abych se v kabině otočil, že si s klukama připiju, a byla v čudu! Byl to fakt mžik. Dodneška nevím, kde skončila, kdo mi ji vzal,“ popisuje třeba okamžiky v sezoně 2003/04, kdy Omsku vystřílel titul poté, co v pátém utkání s Magnitogorskem proměnil rozhodující penaltu.

A jak popisuje dění bezprostředně po triumfu se švýcarským Davosem?

„Když jsme vyhráli v Klotenu poslední zápas a získali pohár, hned jsme ho rozbili. Protože byl skleněný. Ale my jsme ho slepili izolačkou a mohlo se slavit. Žádnej problém. Tři nebo čtyři spoluhráči nakráčeli do autobusu v bruslích, jenom si sundali nárameníky, helmy, popadli prázdný brašny a s nožema po asfaltu vešli dovnitř. My ostatní jsme se mohli potrhat smíchy… Ti kluci to měli tak na salámu, to se hned tak nevidí. V ruce neustále doutník a něco halekali. Zpocení, smradlaví, ale spokojení. Dva dny ty brusle potom nesundali!“

Nechybí vzpomínání na zlato se Slavií, popisuje rovněž finálové kolapsy se Spartou nebo Karlovými Vary. Popisuje, jak ho štvalo, že mu přišly hokejky otočené na druhou stranu...

Všechny historky najdete v pátečním Sport Magazínu!

Jaroslav Bednář ve Sport Magazínu popisuje divoké historky z play off • Foto Archiv Sportu

