Vůle vítězit. Třinečtí Oceláři jdou do play off v taktu Rockyho

Stačí pár úvodních tónů a je jasno. Třinečtí Oceláři jdou do Generali play off extraligy, ve kterém je ve čtvrtfinále čeká Chomutov, v tempu boxera Rockyho. K tomu pro fanoušky natočili i motivační klip, jehož hlavní postavou je útočník Kamil Kreps. Největší „řízek“ Ocelářů. Motto na play off mají dané: Vůle vítězit!