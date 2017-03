Sparta není Hodonín, hlásil Kováčik. A Brno zas žádný Vsetín, vrací trpaslík

I při vypjatých zápasech hokejového play off je prostor na legrácky. V úterý si vzal brněnský obránce Jozef Kováčik osobitou repliku na pomoc tvrzení, že ani vedení 2:0 v sérii nad Spartou není důvodem k uspokojení. „Nehrajeme s nějakým Hodonínem nebo nevím s kým. Je to Sparta! Nesmíme nic podcenit,“ řekl v úterý. Reakce z jihomoravského klubu, který právě hraje semifinále 2. ligy proti Vsetínu, na sebe nenechala čekat.

Jozef Kováčik je známý svými průpovídkami. „Rozebrali jsme je jako cigán bicykl,“ je třeba jednou z nich. Po druhém vítězství ve čtvrtfinále extraligy nad Spartou, které sám zařídil brankou v prodloužení, zaperlil slovenský hecíř znovu. „Nehrajeme s nějakým Hodonínem nebo nevím s kým. Je to Sparta!“ burcoval, aby Kometa ani v dalším průběhu nic nepodcenila.

Což neuniklo pozornosti hodonínským Drtičům během jejich druholigového semifinále proti Vsetínu, s nímž to v sérii mají 1:1 na zápasy. „Musíme hrát každý zápas na 110 %, abychom to zvládli. Navíc, víme, že nehrajeme s nějakou Kometou, ale se Vsetínem, takže určitý respekt tam máme. Na druhou stranu zase nic velkého, co nám svazovalo ruce,“ rýpnul si pohotově hodonínský obránce Martin Miklík.

Drtiči umístili jeho postřeh na Instagramu, kde ho navíc doplnili hashtagy jako #ahojjozko, #nejakyhodonin nebo #lojzajebuh v narážce na trenéra Aloise Hadamczika, který Kometu vloni vedl.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Kometa Brno: Domácí na kolenou! Kováčik prostřelil Pöpperleho, 2:3 po prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT