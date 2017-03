Liberec není bezchybný, musíme vyhrát za každou cenu, věří plzeňský Lev

Jestli něco Plzeň potřebovala nutně ve čtvrtfinálové odvetě proti Liberci, pak úvodní gól. Povedlo se. Jakub Lev parádní peckou v čase 2:50 poslal indiány do vedení. Jenže už za 100 vteřin vedli Bílí Tygři po trefách Valského a Bartoviče. To se pak proti mistrovi můžete snažit, jak chcete… „Bylo to od nich rychlý,“ štvalo nejaktivnějšího borce Plzně po druhé porážce 2:4.

V delším udržení náskoku byl klíč k úspěchu, ale tenhle plán vám krutě nevyšel…

„Určitě. Ještě jsme zvládli vyrovnat ve druhé třetině, přišly další šance, ale bohužel jsme je nevyužili. Včera byl Liberec lepší než my, dneska jsme si už na jejich tempo zvykli, rozjezdili se, musíme však dávat góly z vypracovaných příležitostí. Ke konci zápasu jsme měli šanci i do prázdné brány, nedali jsme ji, Liberec potom zvýšil na 4:2 a bylo po zápase.“

Jak vidíte plzeňské odvety v neděli a pondělí?

„Musíme hrát podobně jako dneska. Dokázali jsme si, že to s nimi jde. Pokud jsme aktivní, i Liberec dělá chyby. Není to bezchybný mančaft. Chce to být aktivní, aby jejich beci neměli čas a puky od sebe odhazovali. Musíme je dohrávat, být tvrdí. Ale zároveň musíme využívat prakticky všechny příležitosti, které si vypracujeme, pak můžeme být úspěšní. Věřím, že minimálně jednou, radši však dvakrát doma vyhrajeme a sérii vrátíme sem.“



Když se vám i doma povede taková rána jako tady v Liberci, proč ne. Od kapitána Kadlece to směrem k vám byla pěkná přihrávka, vyloženě citovka…

„Přesně tak. Něco jsme museli změnit, Liberec byl na naše přesilovky připravený, bylo zapotřebí se vyrotovat, udělat trochu jiný vzorec, překvapit je. A vyšlo to. Těší nás, že jsme začali být Liberci vyrovnaným soupeřem. V prvním zápase jsme na něj v hlavách nebyli asi připravení, dnes už ano. Zdůrazňovali jsme si, že nesmíme zaspat začátek, ten nám vyšel, ale pak se to bohužel obrátilo.“

Série probíhá v dost sportovním duchu, neměla by Plzeň víc přitlačit na pilu, aby se jí zvýšily šance?

„Včera něco proběhlo, ale dnes už byl zápas vyloženě ve sportovním duchu, jak říkáte. Nebyly tam extra šarvátky a strkačky. Když to jinak nepůjde, budeme doma muset něco vymyslet a vyhrát za každou cenu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:08. Valský, 04:30. Bartovič, 28:23. Bartovič, 57:32. L. Krenželok Hosté: 02:50. Lev, 14:44. Čerešňák Sestavy Domácí: Lašák (Will) – R. Šimek, Ševc (A), Mojžíš (A), Vitásek, Jánošík, Derner – Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok – Lakatoš, Bulíř, Radivojevič (C) – Valský, Vantuch, Svačina – J. Stránský, Bližňák, J. Vlach – Ordoš. Hosté: Machovský (Hylák) – P. Kadlec (A), Němeček, Pulpán (A), D. Sklenička, Čerešňák, Frühauf, Slovák – Lev, Kratěna (C), D. Kubalík – Indrák, Preisinger, Stach – Martin Procházka, Kracík, T. Svoboda – Schleiss, Kodýtek, Koreis.

