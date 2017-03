Valachův životní gól proti Třinci: Prostě jsem do toho buchol

Patří mezi největší chomutovské hrdiny. Na konci prodloužení čtvrtého čtvrtfinále s Třincem se Juraj Valach opřel do puku a odpálil obrovskou radost – 2:1. Konec! Pirátům už stačí jenom jedno vítězství a jsou v semifinále. „Jsou to hodně příjemné pocity, dva dny za sebou se prodlužovalo, každý toho má asi plné zuby. Ale jsem moc rád, že nám to vyšlo,“ spustil slovenský obr. Chomutov v sérii vede 3:1.

Ten rozhodující gól nebyl o nějakém velkém přemýšlení, že ne?

„Ne, prostě jsem do toho buchol. (směje se) Ivan Huml mi to krásně připravil, tak jsem se do puku opřel a se štěstím to tam padlo.“

Vstřelil jste někdy důležitější branku?

„Asi ne. Můžu to brát jako jeden z mých životních gólů, ale doufám, že nějaké další ještě přidám. Jsme kompaktní, semknutí. Máme v týmu sílu, teď se to zase ukázalo.“

Přitom přesilovky vám jinak v zápase zase tak moc nešly.

„Ono to tak někdy bývá. Dostanete tři přesilovky, z nichž dáte tři góly. Jindy se při nich ani nedostanete do pásma. Je to i o štěstí.“

V prodloužení vám rozhodčí nejdřív zastavili brejk, že je Třinec v šesti, pak trest zrušili, jemu za chvíli neuznali gól. Bylo těžké nějak udržet emoce v klidu?

„Pořád jsme si říkali, že není třeba řešit rozhodčí. Musíme se soustředit sami na sebe. Vnímat vlastní hru a nijak se nerozptylovat, protože tohle nikomu nepřidá. Jiné vlivy nejde vnímat, to fakt nepomůže.“

Ani trochu to ve vás nebylo? Ve třetím zápase sudí evidentně poškodili Chomutov...

„Rozhodčí to mají strašně těžké, pomalu každý souboj je sporný. Takže bavit se o tom, koho rozhodčí poškodili, nebo nepoškodili, je těžké. Dělají, co mohou. Podle mě odvádějí svoji práci dobře, není třeba v tom nic hledat.“

Zní to jako pohádka, že Chomutov vede nad Třincem 3:1?

„Všechny to těší, takový vývoj série nikdo nečekal. Třinec je strašně těžký soupeř, ale ještě není konec. Může se stát cokoli. V předkole jsme prohrávali s Boleslaví 0:2 a ještě jsme sérii dokázali otočit. Máme před sebou náročné zápasy, bude to boj až do konce.“

Tričko se jmenovkou Jarome Iginly, ve kterém jste slavil postup přes Boleslav už ale připravené je, ne?

„Mám ho nachystané, jen zatím ho ještě pošetřím, nebudu ho vytahovat.“

Ale do Třince ho asi vezmete, ne?

„To asi ano.“ (usměje se)

