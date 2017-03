Třinecký trenér Kýhos: Od týmu bych jsem čekal větší zarputilost

Občas hledal těžce slova, byl zklamaný. Oceláři měli srovnání série na dosah. To, jak ztratili luxusně rozehraný zápas a nakonec i celou sezonu, bude vstřebávat ještě hodně dlouho. „Jsem smutný. Chtěli jsme toho dokázat daleko víc,“ řekl po zápase trenér Vladimír Kýhos. Třinec chtěl titul, končí už ve čtvrtfinále. A to je těžký neúspěch.

Vedli jste 3:1, pak najížděli do totálně otevřené obrany. Vypadalo to, že Chomutov nenajde sílu se vzchopit. Co se s vámi stalo, že jste zápas takhle ztratili?

„Prohráli jsme si ho sami. V prostřední části za stavu 3:1 a 3:2 jsme měli čtyři samostatné nájezdy. Proměnit je, zápas vyhrajeme. Stačilo dát alespoň dva z těch nájezdů a dopadlo to úplně jinak. Domácí pak srovnali, to bylo asi taky rozhodující. Ve vlastní přesilovce jsme dostali gól na 3:3 jedenáct vteřin před přestávkou. Mužstvo šlo okamžitě dolů.“



V čem byl Chomutov lepší v celé sérii, nejen v posledním utkání?

„Já myslím, že nám byl velkou překážkou gólman Laco a vůbec obrana Chomutova. Bylo pro nás hrozně těžké dávat góly, moc jsme jich nedali. Zkušení hráči, které máme, se měli více prosazovat.“

„Jak to mám vědět?“„Mě zklamalo, jak jsme do play off vstoupili. Očekával bych od týmu daleko větší srdnatost, bojovnost, zarputilost. Daleko větší. Play off se jinak nedá hrát. Vždycky vyhraje ten zarputilejší, a to byl Chomutov. Proto po zásluze postupuje.“„To bych neřekl. My jsme celou sezonu myslím prošli dobře. Ale nevím, fakt nevím. Já vám to teď neřeknu. To je na rozbor. Musíme si sednout, rozebrat si to.“

„Já si myslím, že Chomutov byl hlavně na první dva zápasy u nás daleko lépe připravený, co se týkalo té zarputilosti. Proto tam oba vyhrál.“„Ne. Chomutov celou sezonu prokazoval výbornou výkonnost, očekával jsem to.“„Druhý zápas tady v Chomutově. Srovnat na 2:2, měli jsme teď mečbol my.“

„Já to radši nebudu komentovat. Je to jedno. To už je koukání víte kam…“„To jsem nemluvil. Řekl jsem vám novinářům, abyste si udělali obrázek sami. Abyste to napsali sami. A dost mě ta pokuta překvapila. Ještě se asi odvolám. Tohle nemíním platit, nevím, proč bych měl. Je to absurdní.“„To já nevím, to se zeptejte vedení, fanoušků…“

„Nevím. Mám smlouvu ještě na rok. Teď vám to neřeknu.“„Mám, proč bych neměl? Já mám hokej rád. Myslím, že tahle sezona byla z mého pohledu celkem úspěšná. Myslím si, že tam rozhodl jeden ten faktor, když byla kauza Polanský. Dost mě zaskočilo odvolání manažera Marka. S Pavlem jsem do toho boje šel, proto jsem šel do Třince, protože ho znám. To odvolání nebylo šťastné, za tím si stojím. A myslím, že se to pak trošku podepsalo na těch našich výkyvech.“