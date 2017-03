Fanoušci Komety o cenách lístků: Prasárna, mluví to o inteligenci vedení

Vzbudilo to horkou krev už před startem samotného semifinále Generali play off hokejové extraligy. Fanoušky brněnské Komety naštvalo nastavení cen pro úvodní dva zápasy v Hradci, když za lístek na stání do sektoru hostí měli platit 450 korun, zatímco domácí příznivci za vstupenku na stání dali jen 170. „Je to prasárna. Ale člověk si musí zjistit, kam jde, a za kolik si to koupí,“ nechal se pro iSport TV slyšet jeden z brněnských fanoušků.