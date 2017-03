Grilovačka u Tygrů: Liberec ženou v play off i steaky á la Jamie Oliver

První zápas semifinále Liberec - Chomutov sledujte dnes od 17.20 ONLINE zde »

„Je to už tradice, dělali jsme to v minulém roce a vycházelo nám to. Zopakovali jsme to i letos před čtvrtfinále a není důvod něco měnit. Připomíná nám to dobré chvíle. Je to symbol toho, že se něco blíží,“ vysvětluje brankář Ján Lašák. On například obstaral a připravil zeleninu. „Večer po desáté jsem si pustil telku a pomalu to naškrábal, pro chalany jsem to udělal s radostí,“ usmívá se mistr světa z roku 2002.

Co na to říká kondiční trenér Aleš Pařez? Možná se podivíte, ale ten je do rituálu zatažen ze všech vůbec nejvíce. Ostatně gril patří jemu, před kabinu ho sám vozí. „Je to takový náš teambuilding před zápasy play off. Je to zdravá cesta, jak stmelit tým,“ vysvětluje kondiční trenér, který má na starosti i steaky.

„Naštěstí jsem v Londýně absolvoval kurz od Jamieho Olivera, jak se správně dělají,“ zmiňuje Pařez slavného gastronomického experta. Známý kuchař ho sice neučil osobně, ovšem školení probíhalo pod vedením jeho lidí v jeho restauraci. „Musí se to speciálně nakrájet, aby to nebyla žvejkačka,“ vysvětluje „kondičák“. Čím krvavější, tím je steak výživnější. „Tohle je na tom asi nejméně zdravé,“ kydá vedle flákoty omáčku. Kromě chutného masa servíruje například i vařené batáty. Jak je komu libo.

„Mám rád krvavý, ale ne kvůli tomu, abych se naladil na soupeře,“ přiznává Martin Ševc. „Nic lepšího než steaky podle mě být nemůže, toho se člověk nepřejí,“ culí se obránce a hned svým typickým způsobem popichuje u grilu se právě obsluhujícího Lašáka.

„A gólmani jich musí sníst co nejvíce, aby v bráně zabrali co nejvíce místa, protože hýbat se už moc nechtějí,“ žertuje. I takhle se u bílých šelem před semifinále navozuje ta správná mistrovská atmosféra.