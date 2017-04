Zápas byl mrtvý, litoval Vondrka. Ale jinak je na Chomutov pyšný

Dělali, co mohli. Po utkání domácí fanoušci skandovali: Pro nás jste mistři! Ale i tak končí chomutovská jízda v play off v semifinále. V šestém zápase prohráli Piráti s Libercem 0:4, do finále dokráčel obhájce titulu. „Ale i tak jsem na tým pyšný,“ vykládal chomutovský kapitán Michal Vondrka, jenž musel uznat, že v posledním utkání už jeho týmu ubývaly síly… Rozhovor musel ukončit, protože šel poděkovat fanouškům. „Jsou neskuteční,“ pochválil je. I po porážce je lidi vestoje dlouho vytleskávali.

Co dneska rozhodlo?

„Už jak zápas začal, přišlo mi, že to bylo jako den a noc oproti minulému utkání v Liberci. Nevím, jestli nás to oba nějak vyždímalo, ale tam to bylo o emocích, vyhecované. Dnešní zápas byl takový mrtvý. Až mě to trošku překvapilo. Nám tam prostě nic nespadlo, dnešní zápas si to Liberec zasloužil.“

Co jste říkal na fanoušky, kteří vás i po porážce oslavovali?

„Jsou neskuteční, od začátku play off. Byli neuvěřitelní, včera nás přišli podpořit i na trénink. Jezdili ven, prostě super. Patří jim velký dík. Zápasy byly vyprodané, co víc si přát. Liberec dobře bránil, nám taky trochu ubývaly síly. Nemohli jsme dát gól.“

Přitom ale málokdo čekal, že po dvou vysokých porážkách s Boleslaví půjdete tak daleko.

„Síla našeho týmu byla neskutečná, prokazovali jsme ji celou sezonu. Bylo snad deset zápasů, které jsme otočili už v základní části. Potom i série. Byla tady neskutečná parta, mladí kluci makali, my starší jsme je podpořili. Jsem strašně rád, že se to po dvou zápasech zlomilo, my jsme si vlastně protáhli sezonu o nějakých čtrnáct zápasů. Kdybychom skončili po těch dvou utkáních v předkole, mladí by nemohli čerpat zkušenosti. Jsem na ty kluky strašně pyšný, je neskutečné, co tenhle tým dokázal. I když se pořád mluvilo, že Liberec musí, my ne, tak jsme hrozně chtěli! Myslím si, že jsme došli dost daleko.“

Co říkáte na to, jak se dařilo gólmanovi Jánovi Lacovi?

„Chytal neskutečně, jsem si z něj dělal srandu, že je jako zeď. Byl neskutečný celou sezonu, odváděl skvělé výkony. V play off to až nebylo normální. Jsem mu nemohl dát gól ani při tréninku! Úspěch v play off závisí na tom, jak mužstvo brání a jakého má brankáře. To se teď potvrdilo na sto procent.“

