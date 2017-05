PŘESTUPY ONLINE: Liberec ulovil Jaška, do Boleslavi odchází Valský

22:03 - PLZEŇ - Další bomba! Brankář Matěj Machovský, o jehož odchodu z Plzně bylo už dlouho jasno, se nakonec nevydá do KHL, ale za moře. Smlouvu na jeden rok s ním podepsal Detroit, v jehož týmu si člen širšího reprezentačního kádru zkusí vybojovat stálejší místo.

UPDATE: The #RedWings today agreed to terms with G Matej Machovsky on a one-year contract beginning in 2017-18: https://t.co/yDC5k0e43l pic.twitter.com/y8mHnHaQm0