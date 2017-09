Derby? Chybí nám, jsme z toho až smutní, shodují se sparťané i slávisté

Opět to mělo šťávu. V úterý dali hokejisté Sparty a Slavie vzpomenout na tradiční bitvy, ve kterých se hrálo a bojovalo až na doraz ještě před sestupem sešívaných do první ligy. I když se jednalo pouze o přátelské utkání, pražští rivalové se znovu dokázali servat o titul vládce Prahy. Ten nakonec vydřeli a obhájili sparťané výhrou 2:1 v prodloužení. „Nečekal bych, že bychom uhráli takový výsledek. Po letech jsem si opět zahrál derby a jsem strašně rád,“ s úsměvem přiznal slávistický kapitán Jan Novák.

Už je jen pár pamětníků na obou stranách, kteří prožili vypjatá pražská derby v extralize. Mezi ně se řadí například dlouholetý srdcař Slavie Jan Novák. Naposledy se střetl se Spartou 1. února 2015, tedy v době, kdy měli sešívaní ještě extraligovou příslušnost. Po letošním derby, které jeho mužstvo prohrálo, však byl spokojen.

„Bylo to moc hezký. Všichni jsme si to užili. Na to, že hrajeme o ligu níž, jsme nepředvedli žádnou ostudu. Derby pro nás hodnotím jenom kladně,“ řekl dvojnásobný extraligový vítěz.



Populární hokejové pořekadlo říká, že derby nezná favorita. Za pravdu tomu dal i Novák. „Je to tak. Naposledy se to jenom potvrdilo. Derby bylo velice vyrovnané. Neměli jsme přehnaný respekt a řekli jsme si, že proti Spartě to jde,“ s úsměvem prohlásil hráč, který byl i u poslední výhry Slavie se svým rivalem. Naposledy se to slávistům povedlo 2. listopadu 2014 na sparťanském ledě a vyhráli 1:0.

720p 360p REKLAMA Novák: Výsledek mě příjemně překvapil, čekal jsem jiný průběh zápasu. • VIDEO iSport TV

Na rovinu přiznal, že mu derby s pražským rivalem velice chybí. „Pražana to zamrzí, že se derby nehraje častěji. Situace je však taková, že jsme o ligu níž. Nejde to. Za Slavii můžu říct, že jsme hrozně rádi za jeden přátelák v sezoně. Kdo by nechtěl hrát derby pražských "S"? Obecně se všechny ostatní extraligové kluby chtěly proti týmům z Prahy vždycky vytáhnout. Uvidíme časem, přiznala ikona sešívaných, která bude od nové sezony nosit kapitánské céčko.Odvěkou rivalitu mezi Pražany berou velice prestižně i hráči, kteří do derby v extralize nikdy nezasáhli. Velice pokorně se k tomu vyjádřil sparťanský útočník Dominik Uher.

„Jsem moc vděčný, že jsem mohl zažít pověstné derby mezi Spartou a Slavií. Atmosféra byla úžasná. Derby vždycky neodmyslitelně patřilo k extralize a je velkou škodou, že se poslední roky nehraje. Snad se slávisti vrátí a pražské derby se bude opět hrát,“ doufá frýdecko-místecký rodák, který v prodloužení rozsekl zatím poslední duel Sparty proti Slavii.

720p 360p REKLAMA Extralize pražské derby chybí, shodují se sparťané Uher a Vrána • VIDEO iSport TV

Nepřátelství pražských "S" dobře zná slávistický gólman Dominik Frodl. Jednadvacetiletý odchovanec Slavie však v extralize nikdy derby nehrál. Nestihl to. V době, kdy sešívaní sestoupili, chytal Frodl ještě za juniory a seniorským bitvám se Spartou mohl jenom přihlížet. Premiéru v derby má však za sebou a velice dobře se činil.



„Pro mě osobně derby hodně znamená. Možná víc než u ostatních kluků. Dost mě štve, že jsme v první lize a nemůžeme proti nim hrát v extralize. Jsem z toho smutný. Nicméně už jsem si v derby zachytal a myslím, že jsme předvedli skvělý týmový výkon. Navíc jsem se cítil dobře a to je před startem sezony hodně pozitivní,“ líčil maskovaný muž Slavie.