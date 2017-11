Výtisk zastoupil v brance Bartošáka! Je náš třetí brankář, chválí spoluhráči

„To je jako ve fotbale,“ usmíval se vítkovický útočník Jakub Lev. „Každý tým má tři gólmany, ale do zápasu může obléct jenom dva. A Honza je náš třetí gólman!“

Situace přišla ve 22. minutě. Chvíli poté, co šly Vítkovice díky přesilovkové trefě Jakuba Lva do vedení 2:1. Čárový rozhodčí nechtěně zastavil vítkovické vyhození z obranné třetiny, Chomutovští se rázem dostali do přečíslení. A Lauko už střílel do prázdné brány. Jenže mu do střely pohotově skočil Výtisk.

„On je schopný do těch střel skákat i po hlavě, velmi obětavý hráč, proto je velmi ceněný,“ uznal chomutovský obránce Juraj Valach. „Možná to ale bylo i naše nedůrazné zakončení. Nebo se to dalo řešit přihrávkou ještě do druhé vlny, protože jako obránci už jsme přicházeli... Měli bychom víc času, nebo by byl Honza od nás dál.“

VIDEO: Jan Výtisk zabránil tygřím skokem vyrovnání na 2:2!

Valach uznává, že na úspěšné blokování musí být kromě odvahy a obětavosti potřeba i talent. „Někdy je to o štěstí, puk projde pod nohama, ale on (Výtisk) to dělá dobře. Puky jej trefují. Tady se lámal zápas, tohle všechno jsou naše chyby, tohle musí být gól!“

Výtisk opět ukázal, jak moc je pro Vítkovice cenný. Proti Chomutovu, který byl v první třetině výrazně lepší a dost šancí měl i v poslední části, odehrál většinu oslabení, odvedl hromadu práce. Zelenou v sezoně helmu nepustil ani poté, co dostal pukem do obličeje, Duel s Olomoucí dohrával se sedmi stehy, s gázou v nose. Druhý den si nechal na helmu namontovat ochrannou mřížku a byl znovu připravený.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:50. D. Květoň, 21:19. Lev, 26:03. Š. Stránský, 31:14. Kurovský Hosté: 18:06. Sklenář, 51:08. J. Havel Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Sloboda (A), Klok, Trška, Výtisk (A), Puzič – Tybor, O. Roman, D. Květoň – P. Zdráhal, Lev, Olesz (C) – Š. Stránský, Kolouch, Szturc – Tomi, T. Jáchym, Kurovský. Hosté: J. Laco (32. Š. Lukeš) – Flemming, Mrázek, Valach, Grman, Slovák, Dlapa, L. Chalupa – Vondrka (C), Skokan, Tomica (A) – V. Tomeček, Huml (A), Poletín – Lauko, Sklenář, Koblasa – J. Havel, Chlouba, Šťovíček. Rozhodčí Mrkva, Hribík – Hlavatý, Ganger Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 217 diváků