Marosz neměl hrát, výstroj dorazila těsně před zápasem: Šlapal jsem zelí

Původně neměl hrát. Útočník Rostislav Marosz jel do Třince na zápas s Pardubicemi (3:2 po nájezdech) jako divák. Počítal, že bude platit dohoda klubů, podle které neměl proti svému mateřskému klubu hrát. V Pardubicích byl totiž na hostování jen do půlky ledna a Oceláři se podíleli na jeho platu. Jenže Pardubice se během dne s Oceláři dohodli na změně hostování až do konce sezony. A šestadvacetiletý Marosz mohl naskočit. Jenže neměl výstroj...

Jak jste hektický den prožíval?

„Bylo to zajímavé, jel jsem autem, že se jenom na hokej podívám. Nakonec mi bylo řečeno, že budu hrát, tak jsem čekal na věci, které přijely deset minut před utkáním. Nebyl jsem ani na rozbruslení, ale na to se nevymlouvám. Bylo to tak tak.“

A zpráva, že tedy budete proti Třinci hrát, vás zastihla kdy?

„To bylo ve chvíli, kdy už jsem byl na cestě sem. Někdy kolem půl druhé nebo tři čtvrtě na dvě.“

Nepřehnal jste to například s obědem, když jste předpokládal, že budete jen na tribuně?

„S obídkem jsem to nepřehnal, ale ráno jsem si trochu víc zatrénoval a v utkání bylo vidět, že mi ty nohy nejely tak, jak jsem chtěl. Šlapal jsem zelí, dá se říct. Ale vezeme bod a musíme si ho vážit.“

Byl jste na ledě u vyrovnávací branky na 2:2, v nájezdech jste se trefil jednou ze dvou pokusů. Na první jste šel s tím, že musíte dát, jinak je konec. Věřil jste si?

„Jak jsem řekl, necítil jsem se extra dobře, ale nakonec ten první nájezd tam s trochou štěstí spadl. Ten druhý, to jsem si dělal srandu, že chci alespoň jednu věc udělat v zápase naplno a nakonec to stálo úplně za hovno. Takže příště pojedu asi s větší rozvahou.“

Co jste chtěl udělat při druhém nájezdu?

„Chtěl jsem naznačit a dát mu to tam k tyčce kolem betonu, ale nevyšlo to. Narval jsem to tam na sílu.“

Diváci na vás při nájezdech hlasitě pískali. Vnímal jste to?

„No, to by asi pískali všude. To tak prostě je. Byl jsem tady s hostujícím týmem, asi to byla normální reakce.“

Jak se vám jako třineckému odchovanci líbí nová černá sada dresů?

„Jo, jo. Líbí se mi hodně. Přišli mi v ní takoví agresivnější.“ (usměje se)

