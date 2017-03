Konec! Mistr světa Blaťák balí kariéru. Stopku vystavila bolavá záda

Oficiální to není, ale jisté údajně ano. Bek Blaťák už nechce pokoušet osud a bolavá záda. „Nejde hrát na půl plynu,“ poznamenal zlínský trenér Robert Svoboda s tím, že konečné rozhodnutí je na hráči. Ten však má jasno. Světový šampion zvládl v základní části extraligy 46 zápasů, v nichž nasbíral 15 bodů (3+12). Čekalo se od něj víc, ale záda ho limitovala. Do bývalé formy se nedostal.



Defenziva PSG přijde podle informací iSport.cz ještě minimálně o jednu oporu. Nejproduktivnější zadák Oldrich Kotvan má po skončení kontraktu posílit Mladou Boleslav.

„Hodně věcí je teď na vodě, často jde o spekulace. Vím, že někteří hráči chtějí odejít, indicie jsou. S tím nic nenaděláme. Ale nic není definitivní. Teď to nějak vypadá a ve finále to může být jinak,“ nestresuje se kouč očekávanými odchody klíčových borců.

Devětačtyřicetiletý Svoboda včera podepsal s klubem novou roční smlouvu, v roli asistenta zůstal Martin Hamrlík. Čeká je perné léto, budou muset nahradit pilíře mužstva. Předpokládá se odchod útočníků Petra Holíka do KHL a Roberta Říčky do Sparty, nadaný junior Filip Chytil možná zmizí za moře.

Kubiš se Šťastným v klubu pokračují

Pokračují naopak Pavel Kubiš s Davidem Šťastným. „Absolutně nejdůležitější je, aby zůstal Libor Kašík. Brankář dělá tři čtvrtiny výkonu a Káša nám v sezoně výrazně pomohl,“ uvedl Svoboda. Gólmanovo setrvání je velmi pravděpodobné, řeší se pozice dvojky. Na ní byl v této sezoně Tomáš Štůrala.



Trenéři jsou rádi, že mají dostatek času pro tvorbu nového kádru. „Je to pro nás příležitost dělat práci, jak si člověk představuje. Čeká nás skládání týmu a formace do podoby, aby obstál v extraligové soutěži. Jednání byla rychlá a jsme rádi, že máme dostatek prostoru a času dále pracovat,“ prohlásil Svoboda, který vede výběr PSG od listopadu po odvolaném Rostislavu Vlachovi.

„Dostali jsme jasný cíl, a to vyhnout se hrozící baráži. Nebylo to jednoduché, chvíli jsme byli i desátí, ale předkolo play off nám těsně uniklo. Samozřejmě to mrzí, ale z našeho pohledu musíme být skromní, Karlovy Vary a Pardubice teď mají odlišné starosti než my. Na druhou stranu to nelze kontrontovat s cíli před sezonou, ty byly podstatně vyšší,“ uvedl bývalý obránce.



Jeho asistent Hamrlík s podpisem smlouvy také neváhal. „Je to pro mě velká čest, ale především cítím obrovskou zodpovědnost. Nastupujeme k týmu již od začátku přípravy a nemůžeme se na nic vymlouvat. Přípravu a skladbu týmu budeme tvořit podle sebe, máme na svých bedrech velkou zodpovědnost,“ uvedl Hamrlík.