Nejmladší král Pastrňák: O žití ze dne na den, Jágrovi i obří smlouvě

Je mu čerstvě 21 let a stal se nejmladším vítězem Zlaté hokejky. David Pastrňák prožil úžasnou sezonu v Bostonu, teď se posadil na český hokejový trůn. Vyhrál anketu, kterou před ním ovládli Vladimír Martinec, Jaroslav Pouzar nebo Jaromír Jágr. „Pro mě je to čest. Když vidím jména, která vyhrála Zlatou hokejku přede mnou, je to pro mě šok. Postupem času si všeho budu vážit víc a víc,“ byl ohromen ze společnosti, do jaké patří.

Jaromír Jágr má těch vítězství 12. Na kolik si troufáte vy?

„Nejsem člověk, který se dívá moc daleko. Radši si užívám každý den. Pár let zpátky by asi nikdo neřekl, že se mi tohle povede a já radši žiju ze dne na den, než abych tohle plánoval. Hlavně se musím zlepšovat a posouvat dál. Jarda je legenda, nepřísluší mi tohle vůbec komentovat.“

Připravil jste si docela dlouhý projev. Lákalo by vás si ho někdy střihnout i při udělování cen NHL?

„Samozřejmě, rád bych se takového galavečera účastnil i tam. Už tohle je pro mě hrozná pocta, ale snad se dostanu na takovou úroveň, abych si dal i jeden proslov anglicky.“ (usměje se)

Každý, kdo Zlatou hokejku vyhrál poprvé byl překvapený, jak byla těžká. Co vy?

„Já taky. (usměje se) Slyšel jsem to, ale nemyslel jsem, že až tak tolik. Měl jsem problémy ji udržet.“

Jakub Kohák byl v roli moderátora večera docela divoký. Nebál jste se, co si na vás vymyslí?

„Když jsem tady stál dva roky zpátky jako junior, viděl jsem, co se tady děje. Popravdě jsem byl trochu nervózní. Naštěstí ty vtípky a otázky proběhly docela v pohodě. Teda doufám.“ (usměje se)

Je vám drsnější humor blízký?

„Jo, jsem pro každou srandu. V živém přenosu je to těžší a o dost. Ale mimo něj se rád zasměju všemu.“

Ale zvykáte si mluvit. Při proslovu jste působil hodně v pohodě, před novináři už jste taky bezprostřední. Otrkal jste se?

„Ale já umím mluvit. Vždycky jsem to uměl. Bohužel vám před rokem na mistrovství světa o mně vydal Tomáš Plekanec špatný informace, tak se to se mnou nějak táhne.“ (směje se)

Na pódiu jste chválil Davida Krejčího, jak vám v Bostonu pomohl. Čím to bylo nejvíc?

„Když přijde do NHL mladý hráč, neví, jak to tam chodí a v klubu se najde tak obětavý hráč, jako Krejča, je to zázrak. Vysvětlil mi, jaké jsou v Bostonu zvyky, jak se chovat na ledě a mimo něj, také k hráčům, kteří ligu už dlouho hrají. Ukázal mi, co znamená profesionální přístup.“

Co byl v té vaší sedmdesátibodové sezoně ten úplně největší moment?

„Asi první výhra v play off. Pořád o tom slyšíte, jaké to je. Ale když tenhle zápas přijde, vy vyhrajete a užijete si ho... Nepopsatelné. Nedá se to vůbec srovnávat s výhrou v základní části. Rád bych takových zápasů prožil co nejvíc.“

Dlouho jste naháněl Crosbyho v gólech, nakonec jste jich nastřílel 34. Jak bude těžké tohle číslo vylepšovat?

„Snažím se zlepšovat každý den. Tahle sezona byla dobrá, vím. Ale nic to už neznamená, minulost, zajímá mě ta další, abych dal týmu ještě víc a byl platnější. Udělám pro to všechno.“

Obří kontrakt? Tlak k hokeji patří

Jste připravený i na to, že podepíšete obří kontrakt, se kterým přijde taky větší tlak? Když se přestane dařit, dostane hráč velkou smlouvu sežrat.

„Tlak k hokeji patří. My jsme placeni za to, abychom se s tím srovnali, neřešili ho a podávali ty nejlepší výkony. Bude to něco nového, ale jsem si toho vědom a připravím se, jak nejlépe můžu.“

Je s novou smlouvou něco nového?

„Teď se blíží se draft, kde bude celé vedení. Na tohle mám agenta, já se soustředím na hokej, zbytek nechávám na něm.“

Sledujete mobil, kdy pípne zpráva, že už je všechno nachystané?

„Vůbec. Tyhle věci se nedají uspěchat, zaberou nějaký čas.“

Talentem sezony byl na galavečeru vyhlášen Martin Nečas. Poradil byste mu něco před draftem, na co se má soustředit, až si ho někdo vybere?

„To si asi povíme spolu. Martina znám od vidění. Koukal jsem na něj na dvacítkách, líbil se mi i v Kometě, navíc je to praváček, ty my máme rádi... No, bral bych ho v Bostonu.“ (směje se)

Myslíte, že si spolu někdy zahrajete za reprezentaci?

„Určitě, je to hodně dobrý hokejista, šikovný a výborný bruslař. Oba jsme hráči, kteří potřebujeme ještě zesílit, pořád jsme mladí a máme na čem makat. Až nabere nějakou svalovou hmotu, bude zase o level výš. Ale už teď je skvělý, když jsem ho viděl na dvacítkách, odvedl skvělou práci.“