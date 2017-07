Obránce Sekera zkritizoval poměry na Slovensku: Neúnosně se u nás krade!

V současnosti nejlépe vydělávající slovenský sportovec se opřel do životních podmínek ve své zemi. Obránce Edmontonu Andrej Sekera se rok co rok vrací po sezoně ze zámoří domů a nestačí se divit. "Je marné se bavit o sportu ve státě, který se neumí postarat o obyčejné lidi," neskrývá rozhořčení hokejový vicemistr světa 2012 v rozhovoru pro deník SME .

Jeho pohár trpělivosti přetekl. Slovenský obránce Andrej Sekera nehodlal nadále držet jazyk za zuby a ve slovenských médiích ostře zkritizoval poměry, které se s těmi kanadskými prý nedají v žádném případě srovnávat.

Nehovořil pouze o sportu. Sekerova kritika mířila na celkové dění na Slovensku. "V Kanadě je o lidi postaráno. Nic jim nechybí a nikdo nežije od výplaty k výplatě. Pro peníze nikdo nemusí lhát a podvádět tak, jako tomu je na Slovensku. Všude na světě se krade, ale u nás se krade až neúnosně!“ nebral si Sekera servítky.

Hokejista, který je s ročním výdělkem 159 milionů korun nejlépe placeným sportovcem na Slovensku, marně hledal kladná slova. "Těžko se dá mluvit o sportu ve státě, který se ani nedokáže postarat o obyčejné lidi. V takové zemi se sport nedá dělat jen tak. Nemáme tam ani životní úroveň, natož sportovní. Ti, kteří rozhodují, se mají dobře, ale zbytek lidí trpí za ně," řekl elitní bek Oilers.

Každé léto se Sekera vrací do rodné vlasti z Kanady a roztrpčený je třeba ze stavu silnic. "Už 13 let pravidelně trávím volné letní měsíce na Slovensku a za ten čas stále nikdo nebyl schopný opravit cestu z Trenčína do Prievidze," přiznal finalista Světového poháru 2016.

Odchovanec trenčínského hokeje je přesvědčen, že pokud slovenská vláda sportu nepomůže, změna lidí ve vedení s tím nic neudělá. "Můžou tam dosadit kohokoliv, ale stejně to nijak nepomůže, pokud vláda nepřiloží ruku k dílu a nevytvoří adekvátní podmínky ve školách a na sportovištích. Nejde jen o hokej, týká se to i dalších sportů. Věřím, že je spousta lidí, co chtějí pomoct, ale určitě to nebudou dělat čistě jen z lásky, když jim to nezaplatí účty,“ zakončil Sekera.