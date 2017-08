Špotáková řeší problém: Jak uslyším trenéra? Na MS může pomoci Dvořák

Špotáková v nedělní kvalifikaci postoupila druhým pokusem v hodnotě 64,32 metru metru, ale nebyla úplně spokojená. Prvním hodem nepřekonala šedesátimetrovou hranici a naštvali ji rozhodčí.

„Nechtěli mě pustit, pak jo, pak ne, pak že rychle. Najednou jsem neměla ten svůj klasický rituál, na který jsem před pokusem zvyklá a to je špatně,“ líčila Špotáková, která pak druhým pokusem kvalifikační limit splnila. Do hodu ovšem dala spíš sílu než technickou vytříbenost.

„Byl to docela ošklivý hod, spíš jenom taková rána. Já bych to nazvala prasehod,“ usmívala se Špotáková.

Kvalifikací jí navíc zkomplikovala vřava na stadionu, která ztěžovala komunikaci s trenérem Rudolfem Černým, který seděl na tribuně.

„Byl obrovský problém, my jsme se s Rudou vůbec neslyšeli. Na to finále tam musí být někdo z vedení, nejlépe Dvořka se svým hlasem jako zvon,“ vyzývá Špotáková k pomoci reprezentačního šéftrenéra Tomáše Dvořáka. „A uši jako fenek musí někdo mít, abychom se nějak domluvili. My jsme s Rudou byli úplně ztraceni. Sice je mezi námi deset metrů, ale slyšet není nic. A Ruda přece jen není nejmladší. Když si představím, že by tam seděla má máma, která je stará jak Ruda, ta by neslyšela nic. Musíme to doladit, nějakou tu překladatelskou trenérskou činnost.“

Ke komunikační potíži se ve finále přidají i další. I v úterním finále se závodnice musí připravit na zdlouhavý program a navíc v Londýně hrozí déšť, který může závod zásadně ovlivnit.

„Já bych si přála, aby byl aspoň slabý. Když je silný, je ošklivá soutěž a zničený závod. Doufejme, že budeme mít štěstí. Kolikrát hlásili déšť a pak to tak zlé nebylo. Já jsem optimistická i takhle,“ říká Špotáková.