Chůva outsider. Kladivářka Šafránková hlídá děti a šije kabelky z papíru

Blížila se olympiáda, před Kateřinou Šafránkovou se kořily národní rekordy, byl to ale boj statečné amatérky. Bez smlouvy v některém z vrcholových sportovních středisek si vydělávala hlídáním dětí nebo uklízením. Přitom v mládežnických letech poctivě sbírala medaile. Má stříbra z mistrovství Evropy juniorů 2007, mistrovství světa juniorů 2008 i ME do 23 let 2009.

„Bylo to těžké, ale myslím, že to člověka dál nakopne do práce,“ vzpomíná Šafránková. „Já nejsem někdo, kdo by se vzdal, protože vím, že tam ještě něco je a dá se z toho něco vyškrábnout. Předvést, to, co ve mně je, a co dokážu.“

Opravdu se nevzdala. Vloni odjela na olympiádu do Ria de Janeira. Letos se dostala do Londýna, kde jako první česká kladivářka v historii postoupila do finále mistrovství světa. V něm si hodila nejlepší výkon sezony 71,34 metru a dokonce postoupila mezi nejlepších osm do užšího finále.

„Byla jsem takový outsider. Možná líp pro mě útočit ze zadních míst. Nikdo po mně nic nechce a nic ode mě nečeká,“ přemítá Šafránková. „Když jsem přijela do Ria, slyšela jsem: Jo, jo, paráda, hodíš 71, pošli to tam! A v tu ránu člověk přemýšlí jinak. Tady to bylo spíš: Už to, že se sem dostala, je dobré, víc asi nedokáže. Je super, že není takový tlak zvenčí.“

Šafránková se po pokusu z první série ve finále už nezlepšila, přičemž čtyřikrát přešlápla. I tak ale slaví životní úspěch.

„Jsem maximálně mega moc spokojená! Trošku jsem to tam obrečela s trenérem (Dušanem Králem), protože jsem taková fňukna, tak jsem si tam ukápla,“ usmívala se Šafránková. „Jsem nadšená, kdyby mi to někdo řekl, tak bych mu to nevěřila, protože vím, jaké jsou nervy se tam z té kvalifikace dostat. A možná proto jsem byla teď taková klidnější.“

Je to dosavadní vrchol působivého příběhu. Loňská účast na olympiádě Šafránkové přihrála smlouvu na Dukle, což jí dalo nejen existenční jistotu, ale i profesionální podmínky k přípravě. Paradoxně ale na své loňské nejlepší výkony zatím nedosáhla.

„Doufám, že se to ještě zlepší, ale už teď probíhala příprava v pořádku,“ pochvaluje si Šafránková. „Všechno super, s trenérem jsme jezdili na spoustu soustředění. Tím spíš mě mrzelo, že se výkonnost zastavila, někam se schovala. Jsem ráda, že to přišlo.“