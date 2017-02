Knicks přijeli vyždímaní, Porzingis po setkání zvracel a Wizards natáhli sérii

PŘÍMO Z WASHINGTONU | Z atraktivní konfrontace basketbalových kamarádů Tomáše Satoranského a Kristapse Porzingise v zápase NBA mezi Washingtonem a New York Knicks v noci sešlo. Kuriózně po společné večeři, na kterou si bývalí spoluhráči ze Sevilly den před utkáním zašli. Porzingis musel utkání vynechat kvůli žaludečním potížím a s ním i celý jeho tým vypadal, že jedl něco nezdravého. New York po vyrovnané první polovině odpadl, Washington vyhrál 117:101 a natáhl vítěznou sérii domácích zápasů na patnáct.

Transparent s nápisem PORZINGIS IS GOD, který si do washingtonského Verizon Centra přinesl jeden z fanoušků New York Knicks, zůstal opřený pod nohama o sedačku. Lotyšský mládenec tentokrát žádná kouzla nepředvedl.

Dopoledne na střeleckém tréninku vypadal ještě v pohodě, během dne ale zvracel a do utkání nezasáhnul. „Chtěl hrát, oblékal se, že to zkusí, ale nešlo to. Zvracel, má žaludeční potíže,“ shrnul komplikace Jeff Hornacek, trenér poražených Knicks.

Za hosty tak z bývalých hráčů španělské Sevilly, kde jejich hru tvořil Tomáš Satoranský, nastoupil jen Willy Hernangómez. Jemu se zápas vydařil. Dal 15 bodů, byl třetím nejlepším střelcem Knicks.

K ničemu to však týmu z New Yorku nebylo.

„Chyběla nám potřebná energie,“ přiznal Hornacek. Mužstvo musel připravit po předchozím „maratonském“ utkání se čtyřmi prodlouženími v Atlantě, což se zjevně nepodařilo.

Nejdelší domácí vítězné série Washingtonu v NBA 22 - Washington Bullets (1974/75) 15 - Washington Bullets (1989), Wizards (2016-17) 14 - Washington Bullets (1974) 12 - Washington Bullets (1976)

Při srdečném objetí s Hernangómezem hned na hřišti po vypršení poslední minuty byl tak spokojenější Tomáš Satoranský. Washington soupeře ve druhém poločase válcoval a ukázal, proč je aktuálně na samotném vrcholu NBA s devíti výhrami z posledních deseti utkání. Doma je nezastavitelný.

„Na začátku jsme nehráli v úplně dobrém tempu. Někdy se to tak stane, když máte hodně vítězství, že to není v rytmu, v jakém jsme chtěli. Ve druhé půli jsme hodně zlepšili obranu. Od toho se naše šňůra hodně odvíjela,“ hodnotil Satoranský.

K výsledku přispěl parádními akcemi v závěru, kdy dostal prostor. Jeden efektní nájezd a hlavně návrat do obrany, kdy dostihl Sašu Vujačiče a parádním blokem zastavil jeho akci, si zasloužily potlesk.

„Měl jsem tři vstupy do zápasu. První dva kratší, ten poslední nejúspěšnější. Snažil jsem se být celý zápas agresivní, co nejvíc najíždět, na konci jsem měl dobré střely, co jsem na začátku nedal. Konec zlepšil dojem, to, jak si myslím, že jsem hrál. Sladké zakončení,“ shrnul český basketbalista.

Přestože Washington držel utkání pevně v rukou, přiznal Satoranský, že role jeho týmu byla usnadněná Porzingisovou absencí. O jeho žaludečních problémech věděl a nešlo mu do hlavy, jak k nim kamarád přišel.

„To by mě taky zajímalo. Měli jsme všichni to samé. Možná si dal (na společné večeři) gazpacho, na které není zvyklý. Přišlo mi, že ani moc nejedl. Willy (Hernangómez) tam byl taky a měl úžasný zápas. Je tu vyhlášená španělská restaurace, tam jsme si zašli. Možná už není na takové jídlo zvyklý,“ dumal Satoranský.

Wizards si tak nad Knicks připsal třetí výhru v základní části. „Určitě by to bylo těžší, kdyby Kristaps nastoupil, je to skvělý hráč a hodně těžko se bránit, má výbornou sezonu. Ale porazili jsme je i u nich s ním. Máme teď velké sebevědomí. Dokážeme hrát dobře i přes horší první poločas, a když začnou John Wall a Bradley Beal běhat, těžko se to zastavuje,“ říká Satoranský.

V silách Wizards je sérii výher ještě natahovat. Doma je čekají ještě tři zápasy v řadě, postupně nastoupí obden proti Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans a Clevelandu Cavaliers.

Výsledky:

Houston - Sacramento 105:83, LA Lakers - Denver 120:116, Portland - Charlotte 115:98, San Antonio - Oklahoma City 108:94, Toronto - New Orleans 108:106 po prodl., Washington - New York 117:101 (za domácí Satoranský 4 body, 1 doskok).

