Kdo ovládne Evropu? S Elhotovou budeme ve Final Four silnější, ví Hanušová

Co se vám tedy vybaví, když se řekne Kursk?

„Vždycky, když se řekne Rusko, tak se mi vybaví ta šílená cesta. Myslím ale, že i po té šílené cestě, kterou jsme tam v této sezoně jely, tak jsme odehrály dobrý zápas. I když jsme měly plno zraněných hráček a neměly Candice Dupreeovou, tak jsme ten zápas prohrály o pár bodů ve smolné koncovce, takže ta šance, že bychom mohly ten Kursk v semifinále porazit, tam je. Myslím, že si na něj můžeme i věřit.“

Že byste měly po čtvrtfinále s Orenburgem další ruský skalp?

„To by bylo prima.“

S Orenburgem jste navíc prohrávaly v sérii 0:1. Díky čemu jste to přesto zvrátily?

„Otočilo se to na tom, že jsme dostaly ránu do hlavy. Rozsvítilo se nám a změnilo se to i v systému obrany. Řekly jsme si, že v Praze do toho půjdeme, ať to stojí, co to stojí, zabojovaly jsme a už ten povedený začátek nám vlil sílu do žil. A ve třetím zápase jsme si řekly, že když už tam do toho Orenburgu jedeme, tak že chceme vyhrát.“

Když vezmete další soky ve Final Four, Fenerbahce Istanbul a Jekatěrinburg, je tedy Kursk, který vás čeká, tím nejhratelnějším?

„Ano. Po tom, co Fenerbahce získalo Candice Parkerovou, tak asi jo. I z hlediska utkání, které jsme proti nim odehrály.“

Jak se vám přesto pozdává Jekatěrinburg jako hostitelské město Final Four?

„Pro nás osobně je to lepší, než kdyby se to konalo v tom Kursku. Alespoň teď totiž nemá výhodu domácího prostředí. Navíc v Jekatěrinburgu možná budou fandit i nám, protože je tam mezi nimi velká konkurence. Nemyslím, že bychom se v Jekatěrinburgu dostaly nějak ven nebo do města, ale je to tak velký tým, že ta organizace tam bude špičková.“

Bude i velkou pomocí, že se k vám do týmu vrátila po mateřské pauze i Kateřina Elhotová?

„Určitě. Myslím, že pro nás bude takový trochu žolík a soupeře může překvapit, když tam Kaču uvidí.“

Věřily jste přesto, že se dokáže takhle rychle vrátit?

„Mě to ani moc nepřekvapilo, protože už po porodu vypadala dobře. Potřebovala jen nabrat pár kilo svalů, ale s tím ji pomohl náš kondiční trenér Alda Kaplan, takže to byla otázka dvou, tří měsíců, než se vrátí. Vrátila se ale rychle a v dobré formě a já osobně, kdybych nevěděla, že Kačka nehrála rok basket a porodila syna, tak bych ani neřekla, že rok nehrála. Není to na ní znát, to je dobře.“