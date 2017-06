Zruší tradici? Warriors nesnáší Trumpa, vítězům NBA se do Bílého domu nechce

Warriors a Trump v Bílém domě? Jen těžko si lze takové setkání představit. Trenér Steve Kerr v květnu amerického prezidenta označil za chvastouna a prohlásil, že je nejméně vhodným člověkem pro svůj úřad.

Lídr Warriors Stephen Curry to vidí stejně. Když v únoru šéf firmy Under Armour Kevin Plank prohlásil, že Trump je pro Ameriku přínosem (anglicky asset), Curry odvětil: „S tímhle popisem souhlasím, když ze slova asset vyndáte et.“

Když to uděláte, vyjde vám slovíčko ass, tedy vůl, či osel.

Není jasné, jestli Trump šampiony NBA vůbec pozve. A pokud se tak stane, je možné, že celý tým, nebo minimálně jeho podstatná část pozvání stejně odmítne.

„Možná nás nepozve a nepůjdeme tam,“ připouští další opora Golden State Andre Iguodala, který si podle USA Today sarkasticky zafilozofoval. „Možná mu zavolám a řeknu: Když se vás na to budou ptát, prostě řekněte, že je tu termínový konflikt.“

V praxi je na plánování času dost, protože tradiční návštěvy šampionů profesionálních lig v Bílém domě probíhají často dlouho po přebírání trofejí. Samotní Warriors po svém červnovém triumfu v NBA před dvěma lety navštívili tehdejšího prezidenta Barracka Obamu v Bílém domě až následující únor. S Obamou neměli Warriors problém, sám Curry se s ním přátelí.

„Uděláme, co řekne náš lídr,“ naznačuje Iguodala další vývoj, který ale stále nevylučuje, že se návštěva uskuteční.

„Možná už tam bude někdo jiný. Nevíte, co se stane…“ říká Iguodala.

Pittsburgh Penguins, hokejoví šampioni NHL, by podle svého prezidenta Davida Morehouse nabídku na cestu do Bílého domu neodmítli. New England Patriots, kteří letos vyhráli Super Bowl amerického fotbalu, už za Trumpem byli v dubnu. V případě tohoto klubu se však žádný skandál ani nedal očekávat. Majitel Patriots Robert Kraft je jedním z nejbližších Trumpových přátel.