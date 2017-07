Satoranský: Ve Washingtonu už nebudu rozehrávač! Promluvil i o svatbě

"Já si myslím, že se mnou Washington nepočítá na pozici rozehrávače a je teď na mě, jak s tím naložím a jak dobře budu hrát na pozici dva a tři," řekl Satoranský při dnešním setkání s novináři v Praze.

"Vnitřně s tím úplně smířený nejsem, protože jsem hrál na rozehrávce celou kariéru a cítím se tam nejlépe. Ale musím být na změnu připravený, protože nechci, aby mě to zaskočilo jako minulou sezonu. I z pohovoru s trenérem Scottem Brooksem jsem měl pocit, že se mnou chce počítat spíše na dvojku a trojku, kde mohu více uplatnit svou univerzálnost. Indicie k tomu mám a teď je na mě, jak s tím naložím a jak se na to připravím," dodal odchovanec USK Praha.

Na jiných pozicích už nastupoval v nováčkovské sezoně a musel si zvykat, že není tak často u míče jako předtím v Barceloně, Seville či USK. "Na rozehrávce jsem více s míčem a z clon tvořím situace. Když jsem na dvojce a trojce, tak jsem více v rohu a čekám, až ke mně přijde míč. A to dost často nepřijde. Je to hra bez míče a statická, která vyhovuje spíše dobrým střelcům, což já moc nejsem," připouští.

Proto se teď přes léto zaměřuje na to, aby svou střelbu zlepšil. Byl mimo jiné v Německu na individuálních trénincích u specialisty na střelbu Stefana Weissenböcka, kouče Bambergu. "Byl minulý rok na mém kempu a dobře se mi s ním spolupracovalo. Teď jsem tam za ním byl na osmi intenzivních střeleckých trénincích a na konci jsem cítil zlepšení. I Stefan to říkal. Tak mi to snad do budoucna pomůže," věří Satoranský.

"Střelba se dá hodně zlepšit. Nejlepší střelci to mají dané od přírody, ale já jsem po trénincích cítil, že se mi střílí lépe, že styl je lepší a i procento úspěšnosti jde nahoru. Ale pořád to bylo bez obrany. Teď se to budu snažit uplatnit i ve hře," dodal.

Nyní na dálku sleduje změny, které se v kádru Washingtonu dějí. Odešli Trey Burke, Brandon Jennings a Bojan Bogdanovič, naopak přišli Mike Scott, Jodie Meeks a rozehrávač Tim Frazier. "Podepsali jsme rozehrávače Fraziera, což jen potvrzuje, že já budu hrát na dvojce a trojce, protože Tim je ryzí rozehrávač. Pak jsme podepsali Meekse, což je výborný střelec a určitě nám pomůže," řekl pětadvacetiletý rodák z Prahy.

"Je mi líto, že odchází Bojan Bogdanovič, protože to byl můj velký kamarád a hodně jsme si sedli. Mohli jsme se spolu bavit i španělsky, to mi bude trochu chybět. Ale on si zasloužil velký kontrakt a věřím, že se mu v Indianě bude dařit," dodal.

V příštích dnech čeká Satoranského jeho vlastní kemp pro děti v pražské hale Folimanka. A na začátku srpna se připojí k reprezentaci v přípravě na mistrovství Evropy.

"Moc se tam těším. Ve Washingtonu počítají s tím, že na Evropu jedu. Ještě předtím za mnou přijede někdo z Washingtonu a podívá se, jak jsem na tom. Tři dny si s ním zatrénuji, abych udržoval kontakt s týmem. Na Evropu pak dorazí náš generální manažer," popsal Satoranský.

V reprezentaci by měl hrát svůj oblíbený post na rozehrávce, ale nepovažuje to za problém. "Stoprocentně to pro mě nebude problém vrátit se na rozehrávače, protože jsem tam hrál 12 let. Uvidíme, jestli mě kouč Ginzburg bude chtít využívat i na křídle. Dost často jsme to hrávali s Jirkou Welschem tak, že jsme se střídali. S tím by neměl být problém," dodal.

Na svatbě byl Welsch i Veselý

Satoranský také využil volna a na začátku července si vzal dlouholetou přítelkyni a bývalou basketbalistku Annu Maurerovou za manželku. Na svatbu přijeli i jeho kamarádi z národního týmu Jiří Welsch a Jan Veselý, kterého během léta čeká i vlastní svatba.

"Měl jsem tam pár bývalých spoluhráčů ze Sevilly, přijeli také Honza Veselý a Jirka Welsch. Všechno nám vyšlo. Nevěsta byla krásná a spokojená," řekl dnes Satoranský novinářům. "Nervózní jsme byl až ten den, ale já jsem vždy nervózní před velkými zápasy, takže to mělo trochu spojitost," dodal.

S dcerou gurmána Pavla Maurera a bývalou hráčkou Slovanky se zná od mládí, už šest let společně žijí. Následovala ho do Španělska, kde hrál za Sevillu a Barcelonu, i do Washingtonu. "Svatbou se pro nás nic nemění. Jen už má náš vztah oficiální status a změnilo se manželčino příjmení. Brali jsme to spíše jako oslavu našeho vztahu," řekl Satoranský.

Protože ho čeká v Praze kemp pro děti, zatím nestihl svatební cestu. "Byli jsme jen na filmovém festivalu v Karlových Varech. Máme ještě něco v plánu, ale uvidíme, jestli se něco zrealizuje na konci července, než se připojím k reprezentaci. Uvažujeme o něčem dobrodružném jako je třeba Island. Ale já všechno řeším až na poslední chvíli," dodal s úsměvem.